Lottstetten Das Bezirksmusikfest krönt den Geburtstag des Musikvereins Haromonie Lottstetten

Beim Fest zum 140-jährigen Bestehens des Musikvereins Haromonie Lottstetten gibt es ein beeindruckendes Marschmusik-Defilee. Langjährige, verdiente Musiker werden geehrt.

In Lottstetten wurde anlässlich des 140-jährigen Bestehens des Musikvereins Haromonie Lottstetten vier Tage lang gefeiert. Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Bezirksmusikfestes. Zum Frühschoppenkonzert unterhielt der Musikverein Jestetten, am Mittag war Marschmusik angesagt. Als Gesamtchor boten die Musikvereine Altenburg, Hohentengen, Dettighofen, Riedern-Bühl, Stetten-Bergöschingen, Geißlingen, Grießen, Lienheim und Erzingen ein klangvolles Erlebnis und beeindruckendes Bild. Bei hochsommerlichen Temperaturen zogen sie im Marschmusik-Defilee an den Zuschauern vorbei zum Festzelt, das schnell vollkommen besetzt war.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war die Ehrung verdienter Musiker für 25 Jahre Verbandszugehörigkeit. Unter den Klängen des MV Hohentengen-Kaiserstuhl marschierten sie mit den Fähnrichen der Vereine Lottstetten und Hohentengen-Kaiserstuhl ein und durften von der Bezirksvorsitzenden Nicole Markhardt die Ehrennadel und Urkunde in Empfang nehmen. Markhardt lobte, dass sie alle ihren Beitrag nicht nur als Musiker geleistet, sondern jeder Einzelne aktiv zum Vereinsleben beigetragen habe.

Eine besondere, quasi vorgezogene Ehrung wurde Joachim Michels vom MV Lottstetten zuteil. Brigitte Russ gratulierte ihm zu 50 Jahren Verbandsmitgliedschaft, für die er im Juni am Musiktag in Rafz vom Zürcher Blasmusikverband zum Kantonalen Ehrenveteran ernannt werden wird. Die Geehrten freuten sich sichtlich, dass sie von ihren anwesenden Vereinskollegen und dem Publikum mit tosendem Beifall gefeiert wurden. Für den Musikverein Lottstetten war der Sonntag ein Festausklang, wie man ihn sich besser nicht hätte wünschen können.