Lottstetten Carlo Keller aus Lottstetten kreiert auf Mallorca einen eigenen Wein

Carlo Keller aus Lottstettetn hat sich auf Mallorca einen Lebenstraum erfüllt und keltert dort Rotwein. Warum seine Kreation "Bullfish" Lottstetter Wurzeln hat und was hinter dem Namen steckt, erfahren Sie hier.

Vor vier Jahren haben sich Carlo und Ursula Keller auf Mallorca einen Lebenstraum erfüllt und in Porreres die Finca Son Morlà gebaut. Da das Gebiet außerhalb der Bauzone liegt, musste Keller eineinhalb Hektar Land kaufen, um überhaupt eine Baubewilligung zu bekommen. Carlo Keller verwirklichte sich dann einen weiteren Traum und pflanzte einen eigenen Rebberg an. Es sind nicht wirtschaftliche Gründe, die ihn dazu bewogen haben. Die Liebe zu Mallorca und den Respekt gegenüber dem Handwerk seines Freundes Carlos Feliu waren die bewegenden Motivationsschübe des Weinliebhabers.

Die Familie Keller kam durch die Söhne Thomas und Daniel vor rund 30 Jahren nach Mallorca. Beide Buben waren Radrennfahrer und bauten im Frühling ihre Form auf der beliebten Radsportinsel auf. „Zuerst haben wir uns bei den Radhotels eingebucht, dann aber gemerkt, dass es in den Fincahotels viel gemütlicher ist“, erinnert sich Keller, der die Unterkunft auf dem Weingut „Can Feliu“ entdeckte. Mit dem Aufkommen der Finca-Hotels kam auf Mallorca auch der Aufschwung des Weinbaus. „Die Zeit, in der ausschließlich Weine produziert wurden, die in den Touristenmetropolen aus den Kübeln gesoffen werden, ist vorbei“, bemerkt Keller. Junge, dynamische Winzer sammelten im Ausland Erfahrungen und erkannten das geeignete Klima und die vielfältigen Böden als Grundlage für gehaltvolle Rotweine und setzten auf Klasse statt auf Masse. Auf einer Gesamtanbaufläche von etwa 2300 Hektar werden heute jährlich rund 45 000 Hektoliter mallorquinischen Wein produziert.

„Wer auf Mallorca Erfolg hat, hat diesen auf der ganzen Welt“, betont Keller, für den Wein ein Lebensmittel ist. Als gelernter Metzger, Koch, und Lebensmitteltechnologe hat er sich ein Leben lang mit Lebensmittel beschäftigt. Begonnen hat er am Herd im Waldshuter Hotel „Schwanen“. Als Chefkoch bei Hilton jettete er später durch die Welt und war bei Mövenpick in der Produktentwicklung tätig. In Jestetten führten Ursula und Carlo Keller ein eigenes Gourmetlokal. Ihre berufliche Karriere endete im eigenen Unternehmen, das für die Lebensmittelindustrie ein Pasteurisationsverfahren für frische Fertiggerichte entwickelte. „Die Verfahrenstechnik ist beim Wein genauso wichtig wie beim Essen“, sagt Keller, der aus Boden, Klima, Rebsorte, Lage, Bewirtschaftung und Vinifizierung das bestmögliche herausholen will. „Es ist wie beim Kochen, wo nur die besten frischen Zutaten ein Top Produkt geben“, bemerkt der 68-Jährige.

Mit dem befreundeten Winzer Carlos Feliu kreiert er seit zwölf Jahren ein spezielles Cuvée, von dem sie mittlerweile jährlich 1000 Flaschen abfüllen. Das 20 Hektar große Weingut „Can Feliu“ ist der einzige Weinbaubetrieb auf der Insel, der zu 100 Prozent auf den Bio-Anbau des Verbandes Demeter zertifiziert ist. „Rund 60 Prozent kommen aus Cabernet Sauvignon Trauben, der Rest ist Merlot und Shiraz“, verrät Keller. Die Reben werden biologisch bewirtschaftet und der Wein reift im ältesten Keller von Porreres zwölf Monate im Barriquefass. Der samtig weiche Wein mit 14,5 Volumenprozent Alkohol und den dezenten Gewürznoten erinnert am Gaumen an dunkle Beeren und seine perfekt eingebundenen Tannine sorgen für einen sehr langen Abgang. „Bei dem Wein hat man das Gefühl, man beißt auf eine Traube“, so Keller.

Dem Wein haben Carlo und Ursula Keller den Namen Bullfish gegeben, der aus ihren Sternzeichen (Stire und Fische) entstanden ist. Sie wissen, dass ein Wein erst durch überdurchschnittliche Qualität überzeugen muss, um zum Markenzeichen zu werden. Im vergangenen Jahr konnte die erste kleine Ernte in Kellers Rebberg gelesen werden, künftig soll der Cabernet Sauvignon ausschließlich aus dem eigenen Rebberg kommen, den sein Freund Carlos Feliu bewirtschaftet. Nachdem der Wein einen Markttest in der Grießener „Mange“ und im „Kranz“ in Nack bestanden hat, wird der Bullfish vom Hohentengener Weinhändel Hansjörg Boller vertrieben. „Ich verdiene dabei keinen Cent, sondern investiere in mein Hobby“, betont der mallorquinische Weinbergbesitzer Carlos Keller.