Architekt Peter Schanz informiert den Gemeinderat Lottstetten über den Baufortschritt der Schulerweiterung und den Neubau der Gymnastikhalle.

Zu Beginn der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung informierte Architekt Peter Schanz das Ratsgremium über den Baufortschritt der Schulerweiterung und den Neubau der Gymnastikhalle. "Die Rohbauarbeiten liegen alle im Zeitplan, die Deckenlieferung hat sich Herstellerbedingt etwas verzögert, sie wird aber demnächst eingebaut", erklärte Schanz. Der Gemeinderat hatte nun die Aufgabe nach der Ausschreibung und Submission insgesamt drei Gewerke an Fachfirmen zu vergeben, die über dem Auftragswert von 15 000 Euro liegen. Die Vergabe von insgesamt neun Gewerken unter diesem Betrag erfolgte bereits direkt durch den Bürgermeister. Den Auftrag für die Wärmeverbundsysteme erhielt die Firma Jehle aus Jestetten für 55 558 Euro. Der Sportboden wird für 31 808 Euro von der Firma Sport- und Fußbodentechnik Süd eingebaut. Der Fußbodenaufbau wird mit dem bereits vorhandenen Sportboden identisch sein. Die Lüftungsarbeiten werden von der Firma Hauser GmbH aus Jestetten für 15 225 Euro ausgeführt. Die Schulräume werden künftig außer der herkömmlichen manuellen Methode durch Öffnen der Fenster noch zusätzlich automatisch belüftet.

"Wenn wir für die Wärmedämmmaßnahmen so viel Geld in die Hand nehmen und dann womöglich ständig gekippt Fenster in den Schulräumen haben, macht das vor allem im Winter keinen Sinn", betonte Architekt Schanz und erklärte weiter: "Durch den Einbau einer automatischen Belüftung wird im Winter zweimal pro Stunde die komplette Luft in den Klassenzimmern ausgetauscht, dadurch kann das manuelle Lüften auf die Pausenzeiten reduziert werden oder ist gar nicht mehr notwendig." Über ein Wärmrückgewinnungskonzept wird die Frischluft, die von außen einströmt auf 20 Grad Celsius vorgewärmt, so entsteht ein angenehmes Raumklima ohne Zug. Die Fenster können jedoch trotzdem noch geöffnet werden. Die automatische Belüftungsanlage ist nicht nach den DIN-Normen ausgelegt, diese Variante wäre um einiges teurer. Insgesamt wurden die Aufträge für die WC-Trennwände, die Flachdacharbeiten, die Estricharbeiten, die Außenraffstore, die Schlosserarbeiten, die vorgehängte hinterlüftete Fassade, die Bodenbelagsarbeiten, die Malerarbeiten und den Nachtrag für die Putzraumtüre vergeben. Die Gesamtvergabesumme lag bei 169 781 Euro. Die Kostenschätzung für diese Leistungen lag bei 182 200 Euro.