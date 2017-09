Lottstetten Biogasanlage auf dem Dietenberg plant Erweiterung

Die Biogasanlage in Lottstetten versorgt momentan über 60 Anwesen mit Nahwärme. Familie Russ plant eine Flexibilisierung der Anlage. Bis 2019 sollen 40 bis 60 weitere Wohneinheiten in der Alpenblickstraße, Austraße, einem Teil der Wiesenstraße und in der Gartenstraße versorgt werden.

Bereits in der fünften Generation werden auf dem Bauernhof der Familie Russ in Lottstetten innovative Ideen umgesetzt. Auf dem Dietenberg wurde im Jahr 2009 eine Biogasanlage errichtet, die als Bioenergie Dietenberg GbR von Martin Russ gemeinsam mit Sohn Stefan betrieben wird. Mittlerweile ist ein Nahwärmenetz entstanden, an das nicht nur die sieben Häuser auf dem Dietenberg sondern auch weitere 60 Anwesen oberhalb der Bahnlinie in Lottstetten anegschlossen sind. Durch die Einrichtung einer Trocknungsanlage für Holzschnitzel wird seit 2014 die komplette Restwärme verwertet.

Stefan Russ berichtet: "Wir hatten Mist von den Rindern und Grassilage. Die ursprünglich Idee war, diese Reststoffe der Landwirtschaft zu verwerten, um unser eigenes Haus zu heizen." Die Anlage startete mit einer Stromleistung von 250 installierten kW (Kilowatt), und bald zeigte sich, dass viel mehr produziert werden konnte. Bereits 2010 konnte auf 490 kW erhöht werden. Nun begann man auch, die durch die Stromproduktion anfallende Wärme zu nutzen. Gefüttert wird die Biogasanlage mit 45 Prozent Mist, 25 Prozent Gras und 30 Prozent Maissilage.

Der Mist stammt aus dem eigenen Hof und von umliegenden Pferdebetrieben, mit denen Martin und Stefan Russ zusammenarbeiten. Auf Nachhaltigkeit bedacht wird man ab dem kommenden Jahr zusätzliche zehn Hektar Durchwachsene Silphie anbauen, um den Mais zu reduzieren. Die Silphie bietet mit ihren gelben Blüten Nahrung für Bienen und Insekten und ist eine Alternative zum oft kritisierten Maisanbau. 80 Prozent der Substanzen, die in die Biogasanlage gefüttert werden, bleiben als Gärsubstrat übrig und werden nährstoffrückführend wieder auf die Felder verteilt. Martin Russ erklärt, dass sich hier quasi der regionale Düngerkreislauf schließe, die Bauern brauchen weniger Mineraldünger. Mit den auslaufenden Förderungen nach dem EEG wird es für viele Biogasanlagebetreiber eng und manche fürchten um ihr Überleben.

Nicht so Martin und Stefan Russ, deren EEG-Förderung im Jahr 2020 auslaufen wird. Sie wollen ihre Anlage durch einen geplanten Umbau sicher in die Zukunft führen, und hiervon sollen auch die Gemeinde und ihre Bewohner profitieren. Während es bisher keine Möglichkeit gibt, die Strom- und Wärmeproduktion zu steuern, will man in Zukunft auf Regelenergie umstellen: anstatt konstanter Produktion soll die Anlage nach Bedarf gesteuert werden. Zu Zeiten, wo viel Solarstrom erzeugt wird, kann das Biogas zurück- und bei höherem Strombedarf, etwa im Winter, entsprechend höher gefahren werden. Zur Realisierung planen Martin und Stefan Russ die Errichtung eines zusätzlichen Gas- sowie Gärrestespeichers, ausserdem kommen zwei weitere Motoren hinzu. Mit der Möglichkeit, mehr Gas zu speichern, wird die Anlage für die Flexibilisierung gerüstet.

Dies hat zur Folge, dass künftig auch das Wärmenetz erweitert werden kann. Im oberen Ortsbereich sollen in den Jahren 2018 und 2019 die Alpenblickstrasse, Austrasse, ein Teil der Wiesenstraße und die Gartenstrasse erschlossen werden. Zwischen 40 und 60 weitere Wohnhäuser könnten dann mit Wärme versorgt werden. Martin Russ betont, dass dadurch die Versorgung jederzeit sichergestellt und langfristig gewährleistet sei. Da der Futterbedarf für die Anlage nicht erhöht wird, sei auch keine Belastung durch zusätzliche Fahrzeuge in Richtung Dietenberg zu erwarten. Bürgermeister Jürgen Link steht dem Vorhaben positiv gegenüber: "Ich sehe darin einen Beitrag zur Energiewende".