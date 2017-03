Lottstetten Besucher des Naturzentrums Thurauen können die faszinierende Welt der Auen- und Regenwälder erleben

Eine neue interaktive Ausstellung und ein Lehrpfad im Naturzentrum Thurauen geben den Besuchern faszinierende Einblicke in die Besonderheiten der Auen- und Regenwälder.

In der Lottstetter Nachbargemeinde Flaach im Kanton Zürich eröffnete das Naturzentrum Thurauen die Saison mit einer neuen Sonderausstellung. Diese Schau befasst sich mit dem hiesigen Auenwald und dem Tropischen Regenwald. Das Auengebiet Eggrank-Thurspitz, das sich nur wenige Hundert Meter hinter der Landesgrenze bei Nack befindet, zählt zu den wertvollsten Auengebieten der gesamten Schweiz. Das Naturzentrum Thurauen stellte die neue Sonderausstellung unter das Motto „Vielfalt Auen- und Regenwald: Wie lange noch“.

Der Lebensraum in unserer Region wurde im 19. Jahrhundert aufgrund der Bevölkerungszunahme und der Industrialisierung maßgeblich verändert. Die Flüsse wurden begradigt und die Ufer befestigt, um mehr landwirtschaftliche Nutzfläche und Siedlungsgebiete zu bekommen. Inzwischen sind in der Schweiz rund 90 Prozent der Auenwälder verschwunden, obwohl sie eine wichtige Funktion zur Säuberung des Trinkwassers und zur Reinigung der Luft hatten und zudem eine wichtige Lebensgrundlage für Tiere und Pflanzen waren.

Ein ähnlicher Prozess findet heute in Südostasien, speziell in Sumatra statt, wo in den vergangenen 30 Jahren etwa die Hälfte des Regenwaldes gerodet wurde. Riesige Flächen von Tropischen Regenwäldern werden dort abgeholzt, um in diesen Gebieten Ölpalmen zur Gewinnung von Palmöl anzupflanzen. Das billige Palmöl wird überall eingesetzt, wo pflanzliche Fette gebraucht werden, auch in Kosmetika, Putzmitteln und in Lebensmitteln. Im EU-Raum wird es auch für Biodiesel verwendet. Das Holz ist in den Tropischen Regenwäldern mittlerweile zum Nebenprodukt geworden.

In der neuen Sonderausstellung im Naturzentrum Thurauen kann der Besucher in die faszinierende Vielfalt der Auen- und Regenwälder eintauchen. „Unsere Ausstellung soll die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten dieser einzigartigen Ökosysteme aufzeigen“, merkte Petra Zajec, Leiterin des Naturzentrums, an. Die interaktive Ausstellung im Innenbereich wurde mit zwei speziellen Ständen mit speziellen Informationen über die beiden Ökosysteme erweitert. Eine Station zeigt die unterschiedlichen Wasserkreisläufe und die klimatischen Bedingungen auf. An der interaktiven Wand können die Besucher die Schätze des Regenwaldes entdecken oder in die Düfte der verschiedenen Kräuter und Pflanzen hineinschnuppern.

Zudem wurden im bestehenden Weidenpavillon des Naturzentrums Geräusche aus dem Tropischen Regenwald integriert. Der Erlebnispfad im Außenbereich wurde zudem mit drei neuen Posten erweitert, die sich mit der ökologischen Vielfalt des Regenwaldes und seinem Bewohner Orang-Utan befassen, der heute einen Großteil seines Lebensraumes verloren hat. Die Sonderausstellung bleibt zwei Jahre bestehen.

sind mittwochs bis samstags von 13 bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Gruppenführungen erfolgen nach Absprache.