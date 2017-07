Lottstetten Beim Herbstkarusell des TV Lottstetten geht es richtig rund

Der Turnverein Lottstetten hat bei seinem Herbstkarussell richtig aufgedreht und alle Abteilungen zeigten eindrucksvoll ihr Können.

Lottstetten – Nach wochenlangem Üben und Proben war es am Sonntag endlich soweit. Die herbstlich dekorierte Gemeindehalle Lottstetten war schnell gefüllt. Während bei den Besuchern die Spannung stieg und darauf gewartet wurde, was der Turnverein in diesem Jahr zu bieten habe, machte sich hinter dem Vorhang das bei so einem Anlass unvermeidbare Lampenfieber breit. Der erste Teil des Programms, gestaltet von den Kleinen und Kindern bis Klasse 5, lieferte den Beweis, dass es dem Turnverein nicht an Nachwuchs fehlt.

Das Herbstkarussell begann sich mit dem Auftritt der Eltern-Kind-Gruppe zu drehen. Die Kleinsten samt mitwirkenden Eltern durften sich mit ihrer zauberhaften Zaubershow des Zauberers Schrappelschrut ihren gebührenden Applaus vom Publikum abholen. Und dann wimmelte es auf der Bühne von Turnzwergen, gefährlich aussehenden Piraten auf hoher See und der Kokosnussbande, die auf der Suche nach dem Dieb der Kokosnuss war. Einen kunterbunten Turnerspaß boten die Mädchen mit ihren akrobatischen Einlagen.

Nach der Pause ging es weiter mit der ersten Mannschaft des Volleyballs, die mit „Hakka“, dem Tanz der Maori, kräftig einheizten und für Stimmung sorgten. The Nightdancers punkteten gekonnt mit ihrer raffinierten Lichtshow, und die neu gegründete Tanzgruppe Black Diamonds erntete mit „Mambo No. 5“ tosenden Beifall. Die Volleyball Damen warteten mit einer die Lachmuskeln strapazierenden Märchenstunde vom Rotkäppchen und dem Wolf auf. Ob der Wolf nun mit dem Rotkäppchen oder eben dieses mit dem Wolf kokettierte, war nicht mit letzter Sicherheit auszumachen.

Jedenfalls war auch die Großmutter resolut genug, sich zu wehren und dem Jäger blieb viel Arbeit erspart, denn das arme Tier kam schlussendlich ganz einfach unter die Räder und fand so sein tragisches Ende.

Die Fitnessgruppe der Frauen zeigte bei ihrem Auftritt mit Reifen, Ball und Band, wie viel Konzentration und Koordination die rhythmische Sportgymnastik abverlangt, um diese fließenden Bewegungen entstehen zu lassen. Und dass im Turnverein Lottstetten auch die Männer willkommen sind und ihren festen Platz haben, demonstrierte die Abteilung Männerfitness. Mit dem Auftritt der Männer drehte sich das Herbstkarussell zum Abschluss in schwindelerregende Höhen hinauf zum Mond. Das Publikum war begeistert, als endlich die Wahrheit ans Licht kam und gezeigt wurde, was bei der Mondlandung wirklich geschah.

Die Vereinsvorsitzenden Norbert Delahaye und Sonja Glatt waren überaus zufrieden und freuten sich über den unterhaltsamen Nachmittag, bei dem alle ihr Bestes gaben. Nicht nur die Akteure auf der Bühne, sondern auch die vielen Helfer im Hintergrund trugen zum Gelingen bei, denn auch für das leibliche Wohl und eine funktionierende Technik wollte gesorgt sein. Norbert Delahaye meinte zum Abschluss: „Der Applaus spornt an, beim nächsten Herbstkarussell noch besser zu werden.“

