Lottstetten Bei VHS-Kursen werden die geeigneten Räume knapp

Einen Sachstandsbericht über ihre Arbeit gab VHS-Leiterin Bettina Valentin dem Gemeinderat. Derzeit beschäftigt die VHS vor allem der Mangel an geeigneten Kursräumen.

Lottstetten (rkr) Den Mangel an geeigneten Kursräumen beklagte die Leiterin der Volkshochschule, Bettina Valentin, bei ihrem Sachstandsbericht im Gemeinderat. Sie erläuterte, dass sie die ganze Woche im Rathaus Jestetten anzutreffen ist. Am Mittwoch ist freier Sprechtag, der von den Bürgern auch stark in Anspruch genommen werde.

„Die Volkshochschule ist mit insgesamt 48 Kursangeboten ins erste Halbjahr gestartet, was eine Steigerung von acht Kursen im Vergleich zum Vorjahr bedeutet“, sagte Bettina Valentin. Der Großteil der Kurse findet in Jestetten statt, sieben Kurse für Entspannung und Bewegung für Erwachsene konnten in Lottstetten platziert werden. Hier gäbe es Probleme, die geeigneten Räumlichkeiten zu finden, man habe lediglich den Postsaal und das Bischoff-Stark-Haus zur Verfügung.

Die Kurse in Jestetten findet hauptsächlich in der Realschule statt. Durch den Ganztagesbetrieb in der Schule an der Rheinschleife sei es auch problematisch geworden, dort Kurse anzubieten. Auf Anraten von Gemeinderat Axel Holzscheiter (SPD) will die Verwaltung prüfen, ob die Aula der Schule Lottstetten eventuell abends der VHS zur Verfügung gestellt werden könne. Die Stelle der Leiterin der Volkshochschule ist eine 50-Prozent-Stelle. Bettina Valentin betonte, dass die Kurse gehegt und gepflegt werden müssten, was einen recht hohen administrativen Aufwand mit sich bringe.

Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liege in der Werbung, die über die Homepage, sowie die Gemeindeblätter Jestetten, Lottstetten und Dettighofen erfolge. Die Pflege der Homepage habe sie selbst übernommen. Auf die Frage von Bürgermeister Jürgen Link, wie es ihr im neuen Amt gefalle, kam von Bettina Valentin ein überzeugtes „Sehr gut.“

Weitere Informationen im Internet: