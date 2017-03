Lottstetten Allen Grund zum Strahlen: Männerchor Lottstetten zieht positive Bilanz

Männerchor Lottstetten blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Um auch junge Leute zu erreichen, setzt der Verein verstärkt auf modernes Liedgut.

Lottstetten – Entspannt und fröhlich war die Hauptversammlung des Männerchors Lottstetten, und der Vereinsvorsitzende Peter Heer konnte die fast vollständig erschienenen Mitglieder sowie Bürgermeister Link in der Henes Scheuer begrüssen. Mit „La Pastorella“ erfolgte die Einstimmung, und nach dem gemeinsamen Abendessen wurde im förmlichen Teil der Hauptversammlung zunächst der verstorbenen Sängerkameraden gedacht. Da der Verein sehr um Nachwuchs und neue Sänger bemüht ist, freute sich Peter Heer um so mehr, dass mit Herbert Neumeier ein neues Mitglied aufgenommen werden konnte. Zwei weitere Herren, die zurzeit in den Proben schnuppern, beabsichtigen laut Heer, dem Chor ebenfalls bald beizutreten.

In seinem Rückblick betonte der Vorsitzende, dass man das Liedgut modernisiert habe, um auch junge Leute anzuziehen. Heer dankte in diesem Zusammenhang dem Dirigenten Georg Boller, mit dem der Verein stehe und falle. Einen Vizedirigenten habe man leider nicht. Heer lobte die gute Zusammenarbeit mit Georg Boller. Dessen Ansprüche und die Leistungen des Chors würden sich erfreulicherweise immer mehr annähern. Ein Höhepunkt war das gelungene Winterkonzert, und bereits jetzt arbeite man an der Auswahl des Mottos und der Lieder für das nächste Jahreskonzert. Heers Dank ging auch an Manuela Danner, die grossartige Arbeit mit dem Kinder- und Jugendchor leiste.

Georg Boller freute sich, dass sich der Chor beim Jahreskonzert von seiner allerbesten Seite gezeigt habe. Das nächste grosse Konzert werde zu moderner Unterhaltung tendieren; es sollen gut singbare und Stücke aus dem Bereich Pop vorgetragen werden. Boller betonte, dass er Freude an den Proben habe. Manuela Danner berichtete Positives von der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.

Kassierer Peter Lendholdt konnte auf eine geordnete finanzielle Lage verweisen. Ihm wurde eine einwandfreie Kassenführung bestätigt. Auf eine Festsetzung von Aktiv-Mitgliedsbeiträgen will der Verein nach wie vor verzichten. Wahlen standen nicht an. Bürgermeister Link lobte die gute Arbeit des Vereins. Die Probenstatistik wies Manfred Güntert als fleissigsten Probebesucher aus. Diverse Gastauftritte und sonstige Termine stehen auch im neuen Jahr wieder an. Da man im Verein auch grossen Wert auf Geselligkeit legt, ist Arnulf Maier bereits mit der Planung des Jahresausflugs beschäftigt.