Lottstetten Abhang hinunter gerollt: Traktor legt bei Lottstetten den Zugverkehr lahm

Ein Traktor machte sich gegen 8 Uhr am Donnerstag auf einem Feld selbstständig und rollte einen Abhang hinunter direkt auf die Schienen der SBB-Strecke von Rafz/Schweiz nach Lottstetten. Der 27 Jahre alte Landwirt war ausgestiegen und hatte laut Polizei den Traktor nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert. Daher rollte er den Abhang hinunter, blieb auf den Seite im Gleisbett liegen und war aufgrund eines Achsschadens nicht mehr fahrbar und musste geborgen werden.



Gegen 9.45 Uhr war die Strecke wieder frei. Allein der Schaden am Traktor beträgt mehrere tausend Euro. Ob es darüber hinaus noch zu Schäden kam, ist derzeit nicht bekannt, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Neben der deutschen Polizei waren auch ihre Schweizer Kollegen vor Ort, da die ersten Notrufmeldungen dort eingegangen waren.