Lottstetten 25 Jahre Meet the Beat: Fans und Musiker drehen zum Jubiläum richtig auf

Hunderte Fans haben die 25. Auflage des Rock-Festivals Meet the Beat in Lottstetten gefeiert. Zum 25-Jährigen gab es eine Premiere: Beim zweitätigen Festivals gab es erstmals auch einen Hip-Hop-Abend. Wie das Festival war, erfahren Sie hier.

Lottstetten – Das Lottstetter Open Air "Meet the beat" feierte das 25-jährige Bestehen mit einer Premiere. Beim zweitägigen Festival gab es erstmals einen Hip-Hop-Abend. Nachdem die Besucher erst zögerlich auf den ehemalige Birretsportplatz kamen, füllte sich das Gelände dann doch noch recht gut. Spätestens, als die einheimische Band Basecamp mit Mika Henes und Mark Haselböck auf die Bühne kam und so richtig gute Stimmung machten. Auch den Headliner Twizzy Esco und Moose machte der Auftritt dann sichtlich genauso viel Spaß, wie den begeisterten Hip-Hop Liebhaber.

"Wir hatten hier noch nie so bodenständige und umgängliche Bands", sagte Rafael Tolsdorf, der mit seiner Frau Sarah und den Basecamp Sängern den Hip-Hop Abend ins Leben gerufen hatte. "Wir wollen damit sicher ein breiteres Publikum ansprechen, aber in erster Linie ist es unsere Musik", betonte Tolsdorf. Er hatte sich am ersten Festivalabend allerdings mehr als die 250 Besucher erhofft, die letztendlich kamen. Nachdem die Musik um 2 Uhr Feierabend machte, nutzen einige Festivalbesucher die Möglichkeit, kostenlos auf dem Festgelände zu zelten. Am frühen Morgen reisten die Camper allerdings wieder ab.

Das samstägliche Rockfestival sprach ein anderes Publikum an. Die ersten Besucher waren drei Rock und Metal-Fans aus Singen, die mit ihrem Wohnmobil bereits in der Nacht anreisten. "Wir besuchen regelmäßig kleine Festivals, die nicht überladen und vom Kommerz getrimmt sind", sagte Robin Schröter, der in Rielasingen selbst eine eigene Firma für Veranstaltungstechnik führt. "Wenn es die Organisatoren mit Herzblut und aus Freude machen, kommt doch eine ganz andere Stimmung auf", ergänzte seine Kollegin Christiane Walter. Zum Rocktag von "Meet the Beat" kamen dann rund 400 Besucher.

Die "Freaks" aus den Anfangszeiten in den 1990er Jahren stehen inzwischen hinter den Tresen und unterstützen das Organisations-Team. Sicherlich kommen dabei Erinnerungen an ihre wilden Zeiten auf dem Birret auf. Bei den harten Riffs der Schaffhauser Band gerieten einige Schweizer Fans in Ekstase. Die Band mit dem Bassisten Raffaele Missio, der optisch dem Märchenkönig Ludwig II glich, lieferte mit einem Mix aus Alternativ Rock und Pop-Punk eine tolle Show ab. Einige Besucher kamen erst am späten Abend zum Auftritt der Metalgruppe Pain. "Ich habe Rabea angerufen, und gefragt ob es bei dieser Gruppe wirklich um die bekannte schwedische Band handelt", sagte ein Besucher aus Blumberg. Er konnte kaum glauben, dass diese Musiker an dem kleinen Lottstetter Festival auftreten. Rabea Koppenhagen sucht sich immer wieder mit sehr viel Fingerspitzengefühl internationale Headliner aus, die gerade in der Umgebung auf Tournee sind. Der Alternative Metal mit den Electronica und Technoelementen war dann auch der musikalische Höhepunkt des zweitägigen Jubiläum-Festivals "Meet the beat", das vom Familienclan Kairies-Tolsdorf einmal mehr perfekt organisiert wurde.