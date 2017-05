Lörrach Zweiter Lörracher Krebstag findet am 20. Mai im Burghof statt

Neben medizinischen Aspekten geht es beim zweiten Lörracher Krebstag am 20. Mai auch um Fragen von Ethik und Glauben.

Tumorerkrankungen sind nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen hierzulande die häufigste Todesursache. Beim zweiten Lörracher Krebstag am Samstag, 20. Mai, 9 bis 16.30 Uhr, organisiert vom Onkologischen Schwerpunkt (OSP), stehen Ursachen, Behandlung und Vorbeugung von Krebs, im Zentrum. Neben Beratung und Austausch mit medizinischen Spezialisten rücken Fragen zu Ethik und Glauben in den Fokus. Denn Krebs verletzt auch die Seele. Gastredner ist der ehemalige Erzbischof Robert Zollitsch.

Jährlich erkranken in Deutschland rund eine halbe Million Menschen an Krebs; rund 220 000 sterben daran. Heruntergebrochen auf den Landkreis Lörrach kommt Professor Richard Fischer von der Praxis Onkologie Dreiländereck auf rund 11 000 Krebskranke. Mehr als die Hälfte lebe auch noch fünf Jahre nach der Diagnose. Bei Brustkrebs, an dem statistisch pro Jahr 200 Frauen im Landkreis erkranken, liegt die Rate sogar bei 88 Prozent. Die schlechteste Prognose haben Lungen- und Bauchspeichelkrebs. Nur jeder Zehnte bis Zwanzigste lebt noch fünf Jahre nach der Diagnose. Erschreckend: Die Zahl der Hautkrebspatienten hat sich seit den 1970er Jahren verfünffacht.

Wegen des demografischen Wandels – die Menschen werden immer älter – dürften in den kommenden zehn bis 15 Jahren rund drei bis fünf Prozent mehr neue Krebspatienten zu vorsorgen sein, schätzt Fischers Kollege Jan Knoblich. Alexandra Sallmann, Leitende Ärztin im Brustzentrum am „Eli“, stellt fest, dass die ältere Generation noch nicht verstanden hat, dass man auch im hohen Alter noch an Krebs erkranken kann. Kurt Bischofberger, Chefarzt der Gynäkologie am „Eli“, berichtet von einer 93-Jährigen, die an Gebärmutterhalskrebs erkrankt ist, ansonsten aber rüstig und geistig fit ist – im Juni soll sie operiert werden.

Moderne Krebstherapie sei multiprofessionell und transdisziplinär, erläutert Ingo Engel, Vorsitzender des Darmkrebszentrums. Dafür steht im Landkreis seit 2002 der Onkologische Schwerpunkt (OSP) Lörrach-Rheinfelden. 2016 betreute er 1950 Patienten, weiß Vorstandsvorsitzende Heike Roese-Koerner. Der OSP besteht aus den Kliniken des Landkreises und dem St. Elisabethen-Krankenhaus. Partner sind die Onkologie Dreiländereck und die Strahlentherapie des Unispitals Basel in Lörrach. Integriert sind das Darmkrebszentrum am Kreiskrankenhaus Lörrach und das Brustzentrum am „Eli“. Dazu gehören Psychoonkologie, klinische Sozialarbeit und Brückenpflege.

Der OSP will stationäre und ambulante Versorgung von Krebspatienten auf höchstem Niveau vernetzen. Onkologie gehe heute nur noch auf extrem hohem akademischem Niveau oder gar nicht, betont Knoblich. Hierfür finden wöchentlich Tumorkonferenzen statt, bei denen die Spezialisten Therapien nach neuesten internationalen Leitlinien beschließen. „Gemeinsam wird ein Plan gemacht und Hand in Hand gearbeitet“, berichtet Christian Hamel, Ärztlicher Direktor der Kreiskliniken. Für den Patienten sei es beruhigend zu wissen, dass sein Fall von Spezialisten im Team besprochen und im Konsens entschieden wird und nicht von irgendeinem Chefarzt, ergänzt Bischofberger. Bei Bedarf werde auch mal aus dem OP-Saal heraus ein Kollege telefonisch um Rat gefragt, berichtet Engel.

Vielfalt ist auch beim zweiten Lörracher Krebstag im Burghof Programm (siehe Infokasten). Ein begehbares Darmmodell bietet eine anschauliche Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, plastisch zu machen, wie Vorsorge funktioniert, wie eine Untersuchung abläuft und eine Probe entnommen wird, erläutert Ingo Engel. Mit dem Krebstag, der der Medizin ein Gesicht geben will, trägt der OSP nicht zuletzt dem gewandelten Bild des Patienten Rechnung. Der will sich längst nicht mehr willenlos de Halbgöttern in Weiß ausliefern, sondern als Partner der Ärzte seine Behandlung mitbestimmen. Das Bedürfnis nach Information und Austausch ist daher groß.

Dank neuer therapeutischer Ansätze können immer mehr Tumorpatienten geheilt werden, leben oft viele Jahre mit bösartigen Erkrankungen. Trotzdem bleibt die Diagnose Krebs für Betroffene und Angehörige ein existenzieller Einschnitt. Und dieser betreffe nicht nur den Körper, sondern verletze auch die Seele, weiß Richard Fischer. Grundsätzliche Fragen nach Sinn und Glauben werden da aufgeworfen. Diesen will sich auch der Krebstag stellen und hat daher als Gastredner den früheren Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch eingeladen. Sein Thema: „Dem Leben dienen – Die Chancen in den Grenzen wahrnehmen.“

Das Programm

Der Lörracher Krebstag findet am Samstag, 20. Mai, 9 bis 16.30 Uhr Burghof Lörrach statt, Eintritt frei Betroffene, Angehörige und Interessierte können bei 20 Vorträgen und interaktiven Gesprächsrunden mit Experten Fragen rund um Tumore zu diskutieren. Das Darmkrebszentrum und das Brustkrebszentrum unter dem Dach des Onkologischen Schwerpunktes Lörrach-Rheinfelden (OSP) stellen sich vor. Ausstellungen und Workshops von Selbsthilfegruppen, Apotheken, Kunsttherapie, Psychoonkologie, Kosmetikberatung, Hospizgruppen sowie ein begehbares Darmkrebsmodell runden das Programm ab. Professor Richard Fischer und Jan Knoblich (Onkologie Dreiländereck), Landrätin Marion Dammann, Lörrachs OB Jörg Lutz und OSP-Vorstandsvorsitzende Heike Roese-Koerner begrüßen um 9 Uhr. Robert Zollitsch, emeritierter Erzbischof von Freiburg, spricht um 12.30 Uhr zu „Dem Leben dienen – Die Chancen in den Grenzen wahrnehmen“. Das ausführliche Programm finden Sie unter www.klinloe.deunter Aktuelles.