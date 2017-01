Lörrach/Freiburg Zwei junge Männer wegen schweren Raubes vor Gericht

Wegen schweren Raubes in Lörrach müssen sich derzeit zwei junge Männer vor dem Landgericht in Freiburg verantworten.

Was geschah in der Nacht zum 28. Mai 2016 in der Innenstadt, unweit einer Bar und des Krankenhauses? Überfielen da zwei Männer einen betrunkenen Nachtschwärmer, verletzten ihn mit einer Eisenstange schwer und raubten ihm sein Smartphone im Wert von 500 Euro? Darüber verhandelt die Zweite Große Strafkammer des Landgerichts Freiburg.

Angeklagt sind ein 29 und ein 41 Jahre alter Mann. Der Jüngere wurde am 4. Juli 2016 in seiner elsässischen Wahlheimat festgenommen und am 13. Juli nach Deutschland überstellt. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Er stammt aus Italien, lebte mit seiner Familie seit zehn Jahren im Raum Lörrach. Der Mitangeklagte war nur für drei Wochen in Untersuchungshaft. Er schweigt zu den Vorwürfen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft Lörrach lautet auf schweren Raub. Die Mindeststrafe dafür beträgt fünf Jahre.

Am Montag trafen sich die Prozessbeteiligten zum zweiten Mal. Der 29-jährige spricht nicht fehlerlos Deutsch, eine Dolmetscherin übersetzt. Seine Familie sitzt im Zuschauerraum. Er gibt sich als gut erzogen. Seine Leidenschaft für Tätowierungen ist leicht zu erkennen. Dass er hin und wieder im Verein boxt, ist ihm nicht anzusehen. Er entschuldigt sich für sein Handeln, gibt zu, in jener Nacht einen Fehler gemacht zu haben.

Doch sei nicht er der Täter, sondern der von dem späteren Opfer provozierte und angegriffene Mann. Der 29-Jährige gibt zu verstehen, ohne das Wort Notwehr in den Mund zu nehmen, dass er sich wehren musste, dass der andere, größer und schwerer als er, ihn auf der nächtlichen Straße provoziert und damit gedroht habe, ihn mit einem Messer „abzustechen“. Als dieser in eine Tasche greifen wollte, habe er mit der Eisenstange zugeschlagen, die er aus dem Kofferraum seines Autos geholt hatte. Zuerst auf die Beine, dann auf den Oberarm, wobei der mutmaßliche Angreifer am Kopf getroffen worden und zu Boden gegangen sei. Dann habe er zwei Mal auf den am Boden Liegenden eingeschlagen. Was der Mitangeklagte gemacht habe, wisse er nicht. Mit dem Auto seien sie erst zu einer Freundin nach Rheinfelden gefahren, hätten dort drei Stunden verbracht, und dann zurück nach Frankreich.

Im Verlauf der ersten Fahrt habe der Ältere plötzlich das Telefon des Fremden in der Hand gehalten. Da hätte er, der 29-Jährige, ihn zurechtgewiesen. Jedes Kind wisse doch, man dürfe nicht stehlen. Er habe daran gedacht, zurückzufahren, um das Telefon in der Bar abzugeben. Doch er habe den Gedanken verworfen, weil das wohl Probleme gegeben hätte. Sein Begleiter habe das Telefon dann auf seine Aufforderung hin aus dem Auto geworfen. Von einem Geldbeutel des Fremden wisse er nichts. Der Überfallene sieht das anders anders als der 29-Jährige, beschreibt der 30-jährige Überfallene den Tatabend. Man habe in der Bar nebeneinander gesessen und kurz, vielleicht 15 Worte, über Tattoos gesprochen. Hauptsächlich habe er sich mit der Serviererin unterhalten.

Dann sei er zum Telefonieren auf die Straße gegangen. Plötzlich habe ein graues Auto neben ihm gestoppt und die beiden Männer aus der Bar seien ausgestiegen, hätten eine Eisenstange aus dem Kofferraum genommen und sofort auf ihn eingeschlagen.

Wer die Stange in der Hand hatte, daran könne er sich nicht mehr erinnern. Als er später vom Boden aufgestanden sei, so der 30-Jährige, sei er in die Bar und dann mit zwei klaffenden Kopfplatzwunden zu Fuß ins nahe Krankenhaus gelaufen. Dort verarztete man ihn. Seine Alkoholisierung soll etwa 1,7 Promille betragen haben. Die sei mit ein Grund dafür, dass er sich so schlecht erinnern könne. Die Verhandlung wird fortgesetzt.