Lörrach Zuschüsse für die Feuerwehr: Ein ständiges Abwägen der Interessen

Die Kommunen investieren in ihre Feuerwehren und dafür gibt es Zuschüsse vom Land. Allerdings sind die geringer als der Umfang der Anträge. Verteilt werden sollen sie nicht nach dem Gießkannen- oder Windhundprinzip, sondern möglichst gerecht, sagt Kreisbrandmeister Christoph Glaisner

Lörrach (gtr) Die Kommunen investieren in ihre Feuerwehren und dafür gibt es Zuschüsse vom Land. Allerdings sind die geringer als der Umfang der Anträge. Verteilt werden sollen sie nicht nach dem Gießkannen- oder Windhundprinzip, sondern möglichst gerecht, sagt Kreisbrandmeister Christoph Glaisner.

Dieses Jahr liegt dabei ein Schwerpunkt auf dem Neubau von Gerätehäusern. Die Feuerwehren aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten, ist grundsätzlich Sache der Gemeinden. Die Leitstellen obliegen den Landkreisen, sie müssen sich auch um die Kommunikationsnetze kümmern. Das Land wiederum ist verpflichtet, eine Landesfeuerwehrschule zu betreiben, Aus- und Fortbildungslehrgänge abzuhalten, aber auch die Forschung zu fördern und die Gemeinden bei Investitionen in Ausrüstung und Einrichtungen zu unterstützen. So ist es im Landesfeuerwehrgesetz geregelt.

61 Millionen Euro flossen aus der Feuerschutzsteuer (die in die Gebäudeversicherung integriert ist) des Bundes 2016 nach Baden-Württemberg, teilt Carsten Dehner, Sprecher des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration mit. Davon gehen die Pauschalbeträge ab: 85 Euro für jeden Feuerwehrkraft, egal, ob sie nun hauptamtlich oder ehrenamtlich Dienst tut. Bei Jugendfeuerwehrleuten sind es 36 Euro. Für den Kreis Lörrach war dies eine Summe von 286 841 Euro.

Weiterhin müssen der Betrieb und der Unterhalt der Landesfeuerwehrschule in Bruchsaal bezahlt werden. Und die Forschungsstelle für Brandschutztechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Somit blieben für Investitionszuschüsse 30 Millionen Euro. Für dieses Jahr wird es eine ähnlich hohe Summe sein.

Das Geld wird nach einem Schlüssel an die vier Regierungspräsidien verteilt, die Bezirksbrandmeister teilen es den Kreisen zu. Maßnahmen des Landkreises Lörrach wurden laut Ministerium 2016 mit 58 500 Euro gefördert. 659 650 Euro gab es für Neuinvestitionen in den Gemeinden im Kreis. Die Anträge auf Förderung umfassten aber in etwa die doppelte Summe, sagt Kreisbrandmeister Glaisner. Das sei eigentlich kein schlechtes Zeichen, denn wenn die Gemeinden in ihre Feuerwehren investieren, dann geht es ihnen finanziell gut. In den Jahren 2008/2009 beispielsweise sei nicht die gesamte Fördersumme abgerufen worden. Anhand ihrer Feuerwehrbedarfspläne stellen die Gemeinden ihre Anträge bis Mitte Februar.

Welche Investition in welcher Höhe gefördert wird, ist in der „Verwaltungsvorschrift zum Zuwendungswesen Feuerwehr“ (ZFeu) exakt geregelt. So gibt es zum Beispiel bei Neubauten für Feuerwehrhäuser 60 000 Euro jeweils für die ersten beiden Stellplätze, für Löschfahrzeuge je nach Ausstattung zwischen 74 000 Euro und 90 000 Euro. Die Fahrzeuge müssen den Normen entsprechen, sonst gibt es keine Zuschüsse.

Einen Rechtsanspruch haben die Kommunen nicht, sagt Glaisner. Er versuche, sie möglichst gerecht zu verteilen. In diesem Jahr werde der Fokus auf dem Neubau von Gerätehäusern liegen, zum Beispiel in Weil-Märkt. In Tunau hat der Gemeinderat beschlossen, auf einen Zuschuss zu verzichten: Die Feuerwehr dort hat ein 30 Jahre altes Fahrzeug, bräuchte dringend ein Neues – aber das passt nicht in die alte Garage.

Also muss zuerst eine Neue gebaut werden, ehe in zwei bis drei Jahren ein neues Auto angeschafft werden kann. In Absprache mit dem Regierungspräsidium Freiburg habe man aber bereits signalisiert, dass nicht beides gefördert werden kann.

Manchmal sei es die Zeit, die die Gemeinden dazu bringt, zu verzichten, sagt Christoph Glaisner. Denn die Investition darf erst ausgeschrieben werden, wenn der Zuschuss bewilligt ist. Bisweilen entschieden sich die Gemeinden auch, eine günstigere Variante zu wählen, etwa ein gebrauchtes Fahrzeug zu kaufen. Andererseits gibt es auch immer wieder dringende Fälle, die bevorzugt werden müssen. Prominentestes Beispiel ist Kandern, wo 2013 die Feuerwache brannte und drei Fahrzeuge Totalschaden erlitten.

Leer ausgehen wird wohl die Stadt Weil am Rhein für eine neue Drehleiter, denn gleichzeitig läuft ein Zuschussantrag für den Bau des neuen Gerätehauses in Märkt. Zudem habe die Stadt für den Bau der neuen zentralen Feuerwache erst vor einigen Jahren etliche Zuschüsse erhalten. Das wird wohl in den kommenden Jahren in Rheinfelden so sein, wo ebenfalls der Bau einer neuen Feuerwache geplant ist. Es sei ein ständiges Abwägen zwischen den Interessen der 35 Feuerwehren im Landkreis.

Bei den Führungskräften der Wehren sei aber ein großes Verständnis da, dass nicht jeder Antrag bezuschusst werden könne, sagt Kreisbrandmeister Glaisner. Wer in diesem Jahr zum Zug kommt, das werden die Gemeinden voraussichtlich im Juli erfahren.