Lörrach Zukunftsforum Lörrach: Gruppen arbeiten konkret an Projekten

Lörrach – Wie kann Wohnen zukunftsfähig gestaltet werden? Wie kann man ausreichend Wohnraum für alle schaffen? Welche Chancen bieten sich durch eine bessere Verzahnung von Arbeiten und Wohnen? Im „Zukunftsforum Lörrach“ setzen sich Bürgerinnen und Bürger sowie Fachleute für die Verwirklichung zukunftsfähiger Wohnprojekte ein.

Das Zukunftsforum ist eine Initiative von Fairnetzt und der Schöpflin-Stiftung. Sie bringt Menschen aus der Bürgerschaft, der Verwaltung, Politik und Institutionen zusammen. Ziel ist, die Region zu stärken und die Vernetzung zu fördern. Das Zukunftsforum befasst sich mit verschiedenen Themen und startete in diesem Jahr mit dem Themenbereich Wohnen. In der ersten Veranstaltung vor einem Monat eröffneten Fairnetzt und die Schöpflin-Stiftung das Jahresthema „Wohnwandel: zukunftsfähig Leben und Arbeiten“ mit einer ersten Denkwerkstatt.

Etwa 20 Teilnehmer erarbeiteten unter der Leitung des Projektteams Isabell Schäfer-Neudeck und Frank Leichsenring Projektvorschläge. 23 Projektideen wurden daraus entwickelt. Daraus wählten die Teilnehmer in der zweiten Veranstaltung vergangene Woche die Projekte aus, die umgesetzt werden sollen, und es bildeten sich Gruppen, die sich den Projekten jeweils widmen möchten. Erstes Projekt ist, Mehrgenerationenhäuser und Mehrkulturenhäuser zu entwickeln. Vorbild hierfür ist zum Beispiel die Kunzstiftung in Hauingen. Um der Wohnungsnot entgegenzutreten, könnte der Raumbedarf je Person reduziert werden. Mit der Frage, wie man dies erreichen kann, beschäftigt sich eine zweite Projektgruppe. Ein weiteres Projektthema ist der Ansatz einer simplen, preiswerten Architektur.

Eine weitere Projektgruppe widmet sich dem Thema gemischt genutzter Quartiere, in denen Wohnen und Arbeiten möglich ist. Unter den nicht ausgewählten Projektideen der ersten Sitzung waren unter anderem, ein Bike-Sharing-System in Lörrach zu installieren, Berufstätigen-Wohngemeinschaften zu gründen, einen günstigen ÖPNV-Tarif einzuführen oder mehr lokale Energieversorgung zu realisieren. Zwar arbeiten an diesen Themen jetzt keine Gruppen. „Die Themenbereiche Energie und Verkehr müssen bei den Wohnprojekten ohnehin immer mitgedacht werden“, sagte Frank Leichsenring. Unterdessen habe sich zusätzlich eine offene Planungswerkstatt für die Gestaltung des Riesgässchens gebildet. Wer dort oder bei einer der anderen Projektgruppen mitarbeiten möchte, kann sich per E-Mail bei Frank Leichsenring unter zukunftsforum@fairnetzt-loerrach.de melden.

Dritte Denkwerkstatt am 18. Juli, 18 Uhr, Werkraum Schöpflin. Informationen im Internet: www.fairnetzt-loerrach.de/zukunftsforum-loerrach