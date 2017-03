Lörrach Zoll kontrolliert bundesweit Mindestlohnverstöße bei Wachpersonal

Zollbeamte haben im Großraum Lörrach die Einhaltung von Mindestlohn und Sozialabgaben in der Wach- und Sicherheitsbranche überprüft.

Als Teil einer bundesweiten Aktion waren rund 60 Kontrolleure im Raum Lörrach, Freiburg und Offenburg an dem Einsatz beteiligt, wie das Hauptzollamt Lörrach am Mittwoch mitteilte.

Die betroffenen Unternehmen bewachen demnach mehr als 60 Einrichtungen, 171 Personen wurden kontrolliert.

In sechs Fällen seien Mitarbeiter unter dem Mindestlohn bezahlt worden, hieß es. Bei elf Prüfungen bestehe unter anderem der Verdacht auf nicht bezahlte Sozialversicherungsbeiträge. Die Kontrolle fand an mehreren Tagen in der vergangenen Woche statt.

"Wir prüfen nicht nur die Einhaltung des Mindestlohns, von Interesse ist für uns natürlich auch immer, ob Arbeitgeber Sozialabgaben entrichten, ob Arbeitnehmer nicht zusätzlich Sozialleistungen, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld, beziehen und ob ausländische Arbeitnehmer die notwendigen Bewilligungen vorweisen können. In 20 Fällen müssen wir nun in den Unternehmen selbst nochmal gründlicher recherchieren und uns tiefer in die Firmenunterlagen einarbeiten", so Wolfgang Oßwald, Fachgebietsleiter im Sachgebiet Finanzkontrolle Schwarzarbeit, der den Einsatz verantwortlich leitete.