Lörrach Zeugen vertreiben Autoknacker  Diebesgut zurückgelassen

Autoknacker trieben am Dienstagabend in Tumringen ihr Unwesen. Dabei wurden sie von Zeugen überrascht und vertrieben.

Zwei Autoknacker waren am Dienstagabend gegen 22.25 Uhr in Tumringen unterwegs. Die Personen wurden dabei beobachtet, wie sie ein in der Freiburger Straße geparktes Auto aufbrachen. Als die Täter die Zeugen wahrnahmen, rannten sie davon. Die Zeugen informierten die Polizei, die umgehend nach den Flüchtigen fahndete. Die Täter ließen auf ihrer überhasteten Flucht das Diebesgut – ein Navi – am Tatort zurück.