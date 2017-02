Lörrach Zentralklinikum: Lörrach sieht sich in führender Position

Die Stadt Lörrach bietet den perfekten Standort für das geplante Zentralklinikum. Davon ist OB Jörg Lutz überzeugt

Lörrach – Die Stadt Lörrach bietet den perfekten Klinikstandort. Das findet jedenfalls OB Jörg Lutz. Es sei in den Diskussionen der vergangenen Tage fälschlicherweise der Eindruck entstanden, es gäbe gar keinen brauchbaren Lörracher Vorschlag oder die Angebote seien gleichwertig. Doch dies sei nicht der Fall.

Lörrach liege bei wichtigen Aspekten klar vorn. Die Kreisstadt sei schon jetzt der mit Abstand größte und wichtigste Kinikstandort. Auch die Zentralität und und das weitgehend fertig erschlossene Grundstück sprechen laut Lutz für Lörrach. Das wichtigste Argument für den Klinikstandort Lörrach sei nach wie vor die Zentralität, sagte Jörg Lutz bei einem Mediengespräch vor der Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag, in der die Stadt in Sachen Erschließung in Vorleistung treten möchte. Für die schnelle Erreichbarkeit der künftigen Zentralklinik müsse ein 15-Minuten-Radius für das Auto angesetzt werden. Außerdem könne man bei dieser Berechnung nur Kreisbewohner berücksichtigen.

Teilgebiete aus dem Landkreis Waldshut würden nach der dort ebenfalls laufenden Planung im Nachbarlandkreis versorgt – und seien somit in der dortigen Kalkulation enthalten. „Der Landkreis Lörrach baut mit seinen Mitteln ein Klinikum für die Menschen im Landkreis Lörrach, deshalb kann auch nur diese Bevölkerung in die Berechnung einfließen“, argumentiert Lutz.

Nimmt man beide Parameter zusammen – also den 15-Minuten-Radius und die Betrachtung ausschließlich der Kreisbevölkerung – dann liege Lörrach klar vorn. 154 000 Menschen aus dem Kreis kommen in 15 Minuten nach Lörrach, 104 000 nach Rheinfelden und 69 000 nach Schopfheim. Weil in Lörrach jetzt schon die allermeisten Krankenhausbetten des Landkreises konzentriert sind (560 statt 120 in Schopfheim und 165 in Rheinfelden) und weil es jetzt schon so geregelt ist, dass die notfallmäßigen Vorfälle in Lörrach behandelt werden, verbessere sich mit dem neuen Standort vor den Toren der Stadt die Erreichbarkeit im Vergleich zur jetzigen Situation. Gerade für die Patienten aus dem Wiesental würde die Fahrt ins Stadtzentrum wegfallen.

Zur Erreichbarkeit will die Stadt am Donnerstag auch einige Beschlüsse fassen. So wird der Gemeinderat in einem Beschluss zusichern, dass die Verlegung der Landstraße zwischen Hauingen und Steinen direkt am Klinikgelände auf Kosten der Stadt geht (2,2 Millionen Euro). Außerdem sichert die Stadt Lörrach zu, vom nur 1,2 Kilometer entfernten S-Bahn-Halt Brombach einen Shuttle-Bus auf Lörracher Kosten fahren zu lassen, falls bis zur Fertigstellung der Klinik noch kein eigener S-Bahn-Halt gebaut sein sollte. Wenn es notwendig sein sollte, sich auf einen zusätzlichen S-Bahn-Halt auf dem Lörracher Stadtgebiet zu beschränken, dann würde Lörrach den geplanten Haltepunkt auf der landesgrenze im Zusammenhang mit dem IBA-Projekt Zollweg zurückstellen. Diese Zusicherungen (siehe auch die Fraktionmeinung im Artikel unten) sind bereits Teil des Lörracher Angebots.

Ebenfalls im Vorfeld abgeklärt wurde die Frage der Querspange zwischen der verlegten Landstraße und der B 317 auf Höhe der jetzigen Abzweigung Brombach. Diese Querspange ist ohnehin im Bundesverkehrswegeplan enthalten. Vorgespräche beim Regierungspräsidium haben ergeben, dass die Straßenbaubehörde es sich vorstellen könnte, diese Maßnahme vorzuziehen, zumal durch die Querspange auch zwei Unfallschwerpunkte auf der B 317 beseitigt werden könnten (Abzweigungen Brombach und Entenbad).

Die Kosten für die Querspange könnte die Stadt wegen der Straßenbaulast des Bundes zwar nicht übernehmen. Doch der Kreis werde nicht belastet. Keine Vergleichbarkeit sieht Lutz bei den Kosten. Zwar verlangt Lörrach mit 130 Euro pro Quadratmeter vergleichsweise viel. Doch handle es sich hierbei um ein fertig überplantes und erschlossenes Gebiet. Schopfheim verlange zwar nur 30 Euro pro Quadratmeter, biete aber nur Bauerwartungsland mit zahlreichen ungeklärten Fragen und einer Lage im regionalen Grünzug.

Ein klares Plus sieht Lutz außerdem bei den Mitarbeiterzahlen. Derzeit sind an den Kliniken in Lörrach 1547 Mitarbeiter beschäftigt, in Schopfheim 217 und in Rheinfelden 251.