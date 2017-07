Lörrach Zentralklinikum Lörrach: Staatssekretärin sieht Stadt auf gutem Weg

Annette Widmann-Mauz (CDU) äußert sich bei einem Besuch in Lörrach positiv über die Planungen für das Zentralklinikum.

Das Zentralklinikum im Kreis „ist auf gutem Weg“. Mit der Botschaft wartete Annette Widmann-Mauz (CDU) und Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium nach einem Vor-Ort-Termin im Kreiskrankenhaus in Lörrach auf. Das Vorhaben greife die Intention des Bundes, die stationäre Versorgung im Interesse der medizinischen Qualität zu bündeln, idealtypisch auf. Insofern habe es reale Chancen für die Förderung aus dem Krankenhausstrukturfonds, auch wenn es da bisher nur auf der „Ersatzbank“ sitzt, wie Klinikgeschäftsführer Armin Müller sagte.

Allein das Vorhaben der Kreiskliniken, das im Entenbad in Lörrach vier Standorte und zwei Klinikträger unter einem Dach konzentriert, summiert sich auf Investitionen von rund 270 Millionen Euro; dazu kommt noch das separate Projekt des Zentrums für Psychiatrie. Als Gesamtpaket passt das Vorhaben für die Staatssekretärin denn auch „unstreitig und eins zu eins“ in den vom Bund, den gesetzlichen Krankenkassen und den Ländern aufgelegten Krankenhausstrukturfonds. Der allerdings ist mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro schon viel zu klein für alle angemeldeten Projekte.Widmann-Mauz wies indes daraufhin, dass das Lörracher Projekt gegebenenfalls davon profitieren könnte, dass andere Länder beziehungsweise Projekte die gesprochenen Mittel gar nicht abrufen können.



Dann habe Lörrach in einem zweiten Zuschlag, der Müller’schen Ersatzbank, durchaus noch Chancen. Letztendlich würde die Förderung aus diesem Topf aber ohnehin nur für Teile des Projektes reichen.

Die Aufsichtsratsvorsitzende der Kreiskliniken Landrätin Marion Dammann betonte auch, dass der Kreis in Sachen Förderung ohnehin zweigleisig operiere und unabhängig auch im normalen Landeskrankenhausbauprogramm Gelder beantrage. Im Endeffekt erwarte der Kreis eine Förderung des Landes von 50 Prozent. Schließlich erfülle er mit dem Vorhaben auch „alle Effizienzkriterien“, die zuletzt für die Krankenhausbaufinanzierung aufgestellt worden seien.

Das Land spielt in jedem Fall eine Schlüsselrolle für die Finanzierung des Projekts. Widmann-Mauz hält den Wunsch der Landrätin nach einer Förderung von „nur“ 50 Prozent noch für bescheiden. Tatsächlich sei das Land in der Pflicht. Angesichts der seit Jahren unzureichenden Investitionen der Länder in die Krankenhausinfrastruktur kritisierte die schwäbische Bundestagsabgeordnete im Weiteren auch die zuletzt bekannt gewordenen Pläne des Landessozialministers Manfred Lucha (Grüne), das Investitionsprogramm für die Kliniken in den nächsten zwei Jahren zu kürzen.

Zwar gehöre Baden-Württemberg an dem Punkt im Ländervergleich noch zu den Besten. Angesichts des aufgelaufenen Investitionsstaus gelte es aber, das aktuelle Niveau allemal zu halten, im Grunde sogar weiter aufzustocken, schrieb die CDU-Politikerin der grün-schwarzen Landesregierung bei dem von dem regionalen CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Schuster organisierten Termin ins Aufgabenheft. Der zeigte sich hinsichtlich der Entwicklung ebenfalls angetan und outete sich als Freund der kommunalen Trägerschaft der Kliniken. Der Beschluss, diese „nicht zu privatisieren, war goldrichtig“, befand Schuster.



Anderenfalls wäre das nicht so glatt gelaufen, vermutete er. Optimistisch ist er übrigens auch hinsichtlich der Verkehrserschließung des Areals an der B 317 im Lörracher Osten. Die Beseitigung des Engpasses am Autobahnanschluss Lörrach-Mitte („Hasenloch“) stehe bereits auf der Agenda. Synchron ließe sich die Bundesstraße aus seiner Sicht von da aber gleich vierspurig gen Osten weiterbauen mitsamt Trog am Kreisel Steinen – vorausgesetzt die Region sei sich einig und eine konsensfähige Planung komme zügig zustande.

„Das ist der Engpass“, sagt Schuster. Denn am Geld mangele es derzeit ausnahmsweise nicht.