Lörrach Zentralklinikum: Klare Vorteile für Lörrach

Heute ist der Tag der Entscheidung. Der Kreistag beschließt, welcher Standort für das neue Zentralklinikum weiter verfolgt wird. Die Zeichen stehen jedoch eindeutig auf Lörrach. Das zumindest signalisiert eine Umfrage unter den Vorsitzenden der fünf Fraktionen

Lörrach (alb) Heute ist der Tag der Entscheidung. Dann beschließt der Kreistag, welcher Standort für das neue Zentralklinikum weiter verfolgt wird. Zwar ist noch offen, was die Debatte und die Aussprache bewegen, die Zeichen stehen jedoch eindeutig auf Lörrach. Das zumindest signalisiert eine Umfrage unter den Vorsitzenden der fünf Fraktionen.

Die CDU-Fraktion werde zwar nicht einheitlich abstimmen, skizziert der Vorsitzende Paul Renz. So schlügen sich vermutlich lokale Präferenzen der Kreisräte vom Hochrhein und aus dem Oberen Wiesental im Abstimmungsverhalten nieder; aber grundsätzlich sehe er in der CDU eine Mehrheit für den Vorschlag der Verwaltung. Tatsächlich habe Lörrach nachvollziehbar ein „Prä“. So sei die Stadt mit rund 550 Betten schon heute der weitaus größte Krankenhausstandort im Kreis und von der Bevölkerungsdichte zusammen mit Weil eindeutig das Zentrum und zudem klarer Favorit des Personals. Für ihn sei immer ausgemacht gewesen, dass Lörrach dann, wenn es nicht aus formalen Gründen mit einer „roten Karte“ aussortiert werde, Favorit ist. Gleichwohl sei das Verfahren transparent und nachvollziehbar gelaufen, auch wenn sich über die Gewichtung einzelner Kriterien – etwa die Fahrzeitbetrachtung – lange streiten ließ. Doch jetzt sei die Zeit reif für die Entscheidung und die Basis gegeben.

Auch in der SPD wird es keinen Fraktionszwang geben, schildert der Vorsitzende Klaus Eberhardt. Gleichwohl könne der „überwiegende Teil“ der Fraktion den Vorschlag der Verwaltung mittragen. Tatsächlich gebe es in der SPD auch jenseits lokaler Befindlichkeiten „hohe Sympathie“ für den Standort Lörrach. Auch das Verfahren und den Versuch, dieses mit der Bewertungsmatrix zu strukturieren, sei vernünftig gewesen, auch wenn die Kommunikation seitens der Verwaltung da im Januar zunächst für Irritationen gesorgt habe und die Bewertung einzelner Kriterien immer Diskussionsstoff biete. Unabhängig davon aber lasse sich die SPD die Willensbildung ohnehin nicht von einer Matrix vorgeben, sondern halte für sich am Primat der Politik der fest.

Die Freien Wähler/Unabhängigen tendieren mehrheitlich ebenfalls zum Standort Lörrach, schildert der Fraktionsvorsitzende Ulrich May. Aber auch in den Reihen der dritten großen Fraktion gebe es Verfechter regionaler Interessen, die diese auch in der Abstimmung vertreten würden. Das Verfahren insgesamt sei zwar außerordentlich sorgfältig und transparent durchgezogen worden. Eine allen Seiten befriedende Gerechtigkeit lasse sich auf diesem einem Weg aber nicht herstellen und so bliebe statt Befriedung da eher eine große Unzufriedenheit. Im Endeffekt bleibe das eben eine politische Entscheidung.

Die Fraktion der Grünen sprechen sich eindeutig dafür aus, den Standort Lörrach-Entenbad weiter zu verfolgen. Dieser habe in einer Gesamtbilanz „klare Vorteile“, sagt der Fraktionsvorsitzende Bernd Martin – zumal sich auch die Mitarbeitenden der Kliniken für diesen Standort ausgesprochen hätten. Das Verfahren und die Bewertungsmatrix seien professionell erarbeitet worden und berücksichtigten „viele komplexe Sachverhalte“. Insofern sei diese Matrix auch weder „willkürlich noch mangelhaft“. Die FDP wolle sich vor der Sitzung zwar noch gar nicht positionieren, schildert Fraktionssprecher Wolfgang Roth-Greiner. Indes kritisiert er, dass in den Debatten der letzten Wochen von Seiten der Schopfheim-Befürworter zwar stets gegen Lörrach argumentiert worden sei.

Überzeugende Pro-Argument für Schopfheim habe er in diesem Kontext aber von dieser Seite keine gehört. Auch wenn das eher eine Kritik an der von Teilen der Protagonisten gepflegten Diskussionskultur ist, signalisiert es doch auch, in welche Richtung die FDP tendiert.