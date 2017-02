Lörrach Zentralklinikum: Gemeinderat macht Dampf

Der Gemeinderat von Lörrach drängt auf eine baldige Entscheidung über den Standort des geplanten Zentralklinikums. Kritik gab es in der Sitzung am Donnerstag am Mitbewerber Schopfheim

Lörrach (dam) Der Gemeinderat von Lörrach drängt auf eine baldige Entscheidung über den Klinikstandort. Bei der Diskussion über die Verkehrsanbindung des Lörracher Flächenvorschlags machten die Sprecher aller Fraktionen deutlich, dass sie keine Verzögerung durch nachgereichte Unterlagen wünschen.

Ebenfalls unstrittig war bei der Debatte am Donnerstagabend die Übernahme bestimmter Erschließungskosten durch die Stadt Lörrach. Dies sei bei der Bewerbung schon zugesagt worden und für die Fraktionen steht das auch in der Logik der Lörracher Bewerbung. „Wer A sagt, muss auch B sagen.“ Mit dieser Aussage brachte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulrich Lusche zu Beginn der Diskussion die allgemeine Stimmungslage auf einen Nenner. Lörrach bietet mit dem bereits überplanten Gewerbegebiet Entenbad-Ost eine größtenteils planerisch abgesicherte Fläche an. Um eine zusätzliche Größe zu erhalten, soll unmittelbar nach der jetzigen Anbindung des Entenbads an die L 138 Hauingen-Steinen die Landstraße in einer Kurve geführt werden (siehe Grafik). Diese zusätzliche Fläche liegt außerhalb der kritischen Hochwasserzone und kann nach Lörracher Lesart problemlos verwendet werden.

Klar ist, dass die dafür benötigte Straßenverlegung auf Lörracher Rechnung gehen soll. Dies trifft ebenso für den Kreisverkehr zu, der als Klinikzufahrt dienen soll und der gleichzeitig für die Anbindung einer Querspange in Richtung B317 dienen könnte. Die Querspange ist allerdings vom Bund zu zahlen, zumal diese sie laut Bundesverkehrswegeplan bis 2030 auch ohne Klinik gebaut werden soll. Wie berichtet, ist auch eine Busanbindung der Klinik unstrittig. Lörrach würde diesen Service auf eigene Kosten übernehmen, so lange kein eigener S-Bahn-Halt für die Klinik vorhanden ist.

Weil die Details der Verkehrsanbindung und die grobe Kostenkalkulation (2,2 Millionen für die Straße und 250000 Euro pro Jahr für den Bus) unstrittig waren, nutzten die Fraktionen die Aussprache für Grundsatzreden zum Zentralklinikum. Ulrich Lusche betonte, es sei ganz logisch, dass Lörrach in Form von Beschlüssen zu den Rahmenbedingungen stehe, die in der Bewerbung dargelegt wurden.

Lörrach biete ein „überzeugendes eigenes Angebot“, weshalb man gar nicht so sehr auf die Mitbewerber schauen müsse. Es sei zwar klar, dass sich Lörrach die Klinik nicht um jeden Preis hätte leisten können. Ebenso klar sei, dass die Stadt etwas für das Halten der Klinik in Lörrach tun müsse.

Für die SPD hob der Fraktionsvorsitzende Günter Schlecht die zentrale Lage, die gute Anbindung an die ländlichen Räume rund um Lörrach, die Standortbeschaffenheit ohne Verletzung ökologischer Belange und nicht zuletzt die gute Kooperation mit Basel und dem onkologischen Zentrum als Standortvorteile hervor. Weil Lörrach ein erschlossenes Gelände offeriere, würden sich die Grundstückskosten relativieren. Außerdem müsse man diesen Kostenfaktor ins Verhältnis setzen zur langen Zeit, die das neue Klinikum dort stehen wird.

Während Schlecht den vor allem in Schopfheim angeschlagenen Tonfall kritisierte, hakte die Fraktionsvorsitzende Margarethe Kurfeß vor allem bei der dortigen Haltung in Umweltfragen ein. Man könne sich nicht einfach über einen Grünzug hinwegsetzen. Diese Grünzüge beruhten auf vielschichtigen Verfahren. Auch sei noch ungewiss, ob die Grundwasserströme nun wirklich „schopfheimfreundlich fließen“. Der Lörracher Standort sei jedenfalls der mit den wenigsten Eingriffen in die Natur.

Uwe Claassen, Freie Wähler, bündelte die Standortdiskussion in einem Satz: „Wenn es kein Ausschlusskriterium gegen den Standort Lörrach gibt – und ich sehe kein solches Ausschlusskriterium – dann muss alles darauf hinauslaufen, dass die zentrale Klinik in der Stadt bleibt, wo sie jetzt schon ist.“