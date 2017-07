Lörrach Zentralklinikum: Für die größtmögliche Lösungsvielfalt

Für das geplante Zentralklinikum will der Landkreis einen offenen Ideenwettbewerb ausloben, um flexibel zu bleiben

Lörrach (gra) Bei der Planung des Zentralklinikums will sich der Landkreis Lörrach keinem guten Vorschlag verschließen. Die Kliniken GmbH soll daher für den Gesundheitscampus im Lörracher Entenbad einen offenen Ideenwettbewerb ohne Realisierungsabsicht ausloben. Ein entsprechender Beschluss des Kreistags in der kommenden Woche dürfte nach dem einstimmigen Votum des Verwaltungsausschusses vom Mittwoch reine Formsache sein.

Offen für alle Ideen

Bei Architektenwettbewerben bekommt der Preisträger auch den Auftrag; die Ausschreibung sichert also schon die Architekturleistung zu; die eingereichte Idee lässt sich zwar anpassen, aber nicht verhandeln oder mit Vorschlägen anderer Büros kombinieren. Darauf möchten sich Landkreis und Kliniken nicht festlegen. Sie bevorzugen daher einen Planungswettbewerb ohne Realisierungsabsicht. Dabei geht es zunächst darum, konzeptionelle Ideen für die Campuslösung zu sammeln. In einem zweiten Schritt, dem Verhandlungsverfahren, können dann favorisierte Teillösungen möglicherweise kombiniert werden.

Bei einem offenen Wettbewerb ist zudem die Teilnehmerzahl unbeschränkt. Alle Fachleute, die die fachlichen und persönlichen Anforderungen erfüllen, können ihre Ideen einreichen; so haben auch kleinere Büros eine Chance. Von diesem Vorgehen verspricht man sich die größtmögliche Lösungsvielfalt. „Wir müssen viele Dinge gleichzeitig tun“, kündigte Landrätin Marion Dammann einen „heißen Sommer“ für Verwaltung und Kliniken GmbH an. Im Oktober sollen nämlich dem Kreistag Vorschläge für die Ausschreibung des Wettbewerbs und die Besetzung des Preisgerichts vorgelegt werden. Klar ist, dass in der Jury neben Fachleuten auch Vertreter von Kreistag und Stadt Lörrach sitzen werden.

Die Kreisräte im Verwaltungsausschuss stimmten dem Vorschlag einmütig zu. Damit erhalte man die größte Flexibilität, sagte Paul Renz (CDU). Auch Klaus Eberhardt (SPD) sieht darin einen guten Weg, zur überzeugendsten Lösung zu gelangen. Ulrich May (Freie Wähler/Unabhängige) begrüßte es, den Zugang nicht zu beschränken. Für Margarete Kurfeß (Grüne) kommt es nun darauf an, „genau festzulegen, was wir wollen; sonst werden wir es nicht bekommen“. Die Auswahl mache zwar mehr Arbeit; „wir können aber das Beste herauspicken“, befürwortete auch Wolfgang Roth-Greiner (FDP) der Ideenwettbewerb.

Planung ist entscheidend

Das vorgesehene Verfahren empfiehlt auch Christoph M. Achammer, Professor für Industriebau und interdisziplinäre Bauplanung an der Technischen Universität Wien sowie Vorstandsvorsitzender des Architektur- und Ingenieurbüros ATP mit mehr als 600 Mitarbeitern. Wie zuvor im Aufsichtsrat der Kliniken zeigte er im Ausschuss Erfolgsmuster gelungener Bauprojekte auf. Danach sei die aktuelle Phase, in der nach der strategischen Entscheidung für ein Zentralklinikum der konkrete Bedarf erarbeitet und die Bestellqualität formuliert werden, entscheidend für das „Jahrhundertprojekt“. Auch wenn die Planungskosten nur einen Bruchteil der Kosten des Klinikums ausmachten, beeinflussten sie die weiteren Kosten für Bau und Betrieb maßgeblich.

Bei einem interdisziplinären Ansatz, der neben der Architektur auch Ausstattung, Energie und Betrieb einbezieht, dürften kaum mehr als 100 Vorschläge eingehen, wie in den Sitzungsunterlagen vermerkt ist, mutmaßte Achammer. Er skizzierte einen möglichen Zeitplan: Wenn das Klinikum zum 1. Juni 2025 den Betrieb aufnehmen soll, müssten Anfang 2025 der Umzug und Mitte 2020 die Bauarbeiten beginnen. Bis zum Sommer 2018 sollte die Projektorganisation stehen. Dabei plädierte Achammer für eine überschaubare Struktur mit klaren Entscheidungskompetenzen.

Sonst drohten Verzögerungen und Kostenüberschreitungen. Beispielhaft nannte er Elbphilharmonie und Berliner Flughafen. Idealerweise schon Anfang 2018 sollte die begleitende Kontrolle ihre Arbeit aufnehmen. Für den Erfolg eines Projektes sei aber neben guter Organisation und abgestimmten Prozessen unverzichtbar, dass die Beteiligten eine Kultur des Miteinanders pflegten.

Gesunde Finanzen

Finanziell sieht Geschäftsführer Armin Müller die Kliniken GmbH mit den derzeitigen Standorten Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim für das Großprojekt gut gerüstet. Mit einer Eigenkapitalquote von 38 Prozent und nur geringen Verbindlichkeiten sei das Unternehmen sehr gesund, sagte er im Ausschuss. Wie bereits Ende März berichtet, erzielten die Kliniken 2016 bei einem Umsatz von 98,5 Millionen einen Gewinn von 2,95 Millionen Euro. Das „beste Jahr“ erklärt sich vor allem aus um rund zehn Prozent gestiegenen Fallzahlen. Für Stationen und Bereiche bedeutete diese Zunahme der Patienten eine enorme Herausforderung, betonte Müller. Für 2017 sei kein Wachstum in dieser Größenordnung vorgesehen.

„Die Herausforderungen werden größer“, stellte der Geschäftsführer fest. Vor allem beim Landesbasisfallwert müsse sich etwas tun. Dieser berücksichtige die höheren Personalkosten nicht, zumal in der Nähe zur Schweiz, die ohnehin Fachkräfte abwerbe. Auch die „Anfragewut“ der Krankenkassen nehme zu. Die Dienstleistungsgesellschaft Data-Med schloss 2016 mit einem Überschuss von gut 61 000 Euro. Das Medizinische Versorgungszentrum in Schopfheim erzielte erstmals einen Gewinn (30 000 Euro).