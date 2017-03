Lörrach Zentralklinikum: Ärger wegen Kritik am anvisierten Standort

Löörachs Oberbürgermeister Jörg Lutz weist die Vorwürfe des Vereins „Die Unabhängigen“ aus Schopfheim als längst widerlegt zurück. Kern der Vorwürfe ist, dass die Bewerbung mit dem Gebiet Entenbad Ost wichtige, im Regionalplan verankerte, Richtlinien und Vorschriften zum Natur- und Umweltschutz wissentlich nicht berücksichtige

Lörrach (ger) Der Schopfheimer Vereinigung Die Unabhängigen hat sich mit seiner Kritik am fürs Zentralklinikum des Landkreises vorgeschlagenen Standort im Entenbad Ost die Verärgerung der Stadtverwaltung zugezogen. Oberbürgermeister Jörg Lutz weist auf Anfrage die Vorwürfe als längst widerlegt zurück: „Das haben wir alles schon durchexerziert, hier wird versucht, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen.“ Lutz kritisiert dies als keinen guten Stil. „Das ist ärgerlich und befremdlich.“ Die Geduld der Stadtverwaltung sei langsam erschöpft.

Vorsitzender Heiko Weide forderte im Namen der Unabhängigen am Dienstag in einem offenen Brief ans Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut auf, „Planungen und teilweise eingeleitete Baumaßnahmen im Baugebiet Entenbad Ost sofort zu stoppen, bis alle Naturschutz-/Umweltschutz- und baurechtlichen Prüfungen erfolgt sind und bis alle notwendigen Genehmigungen vorliegen“. Die Unabhängigen berufen sich auf die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Kern ihrer Kritik ist, dass die Bewerbung mit dem Gebiet Entenbad Ost wichtige im Regionalplan verankerte Richtlinien und Vorschriften zum Natur- und Umweltschutz wissentlich nicht berücksichtige.

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg habe die Stadt Lörrach darauf hingewiesen, dass seit 2015 der Generalwildwegplan im Jagd- und Wildtiermanagementgesetz rechtsgültig verankert sei, und wundere sich, dass die zuständigen Genehmigungsbehörden nicht reagiert oder Einspruch erhoben hätten. In diesem Schreiben, das den Unabhängigen vorliege, werde die Prüfung eines alternativen Standorts fürs Kreisklinikum und die Rücknahme des Bebauungsplans fürs Entenbad Ost dringend empfohlen, steht in dem Brief. Lutz betont, der Sachbearbeiter, der dieses Schreiben im November 2016 verfasst habe, sei längst zurückgepfiffen worden; er habe „null Ahnung von Rechtssachen“ und Grundlagen der Juristerei in Verwaltungstätigkeiten nicht beachtet.

Lutz verweist darauf, dass rechtskräftige Bebauungspläne nicht aufgehoben werden können. Dazu komme, dass der Generalwildwegplan vorsehe, dass in einem einen Kilometer breiten Geländestreifen nur ein 50 Meter breiter Korridor freigehalten wird, damit Wildtiere wie Luchs und Wildkatzen ihn nutzen können. Das geplante Zentralklinikum versperre nicht einen ganzen Kilometer Gelände, dies sei mit gesundem Menschenverstand leicht zu erkennen. Lutz erinnert daran, dass Landrätin Marion Dammann auf das Schreiben der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt ausführlich reagiert hat. In Gesprächen mit den Schopfheimer Gemeinderatsfraktionen – Die Unabhängigen stehen den Freien Wählern nahe – habe die Kreisverwaltung diese Kritik als falsch zurückgewiesen. Das sei ordentlich abgearbeitet worden, betont Lutz.

Wer Fragen zum Standortvorschlag habe, könne sich gerne an die Stadtverwaltung wenden und sicher mit einer Antwort rechnen. Lörrach sei bei der Diskussion um den Klinikstandort im Gegensatz zu Schopfheim stets transparent vorgegangen.