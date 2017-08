Gerhard Zickenheiner, Bundestagskandidat der Grünen, diskutierte am Samstagnachmittag mit Architekten, Planern und Machern bei einem Freiluftpodium am Hebelpark.

Lörrach – Die Wohnungsnot erfordert auch kreative Lösungen, weg von der gängigen Drei-Zimmer-Wohnung. In welche Richtungen dabei gedacht werden kann, diskutierte Gerhard Zickenheiner, Bundestagskandidat der Grünen, am Samstagnachmittag mit Architekten, Planern und Machern bei einem Freiluftpodium am Hebelpark.

Leere Getränkekisten mit Sitzkissen sind aufgestellt, eine kleine Bar aufgebaut, an der es Mineralwasser und Bionade gibt, am Springbrunnen nebenan plantschen Kinder mit dem Wasser. Es sei zwar eine Veranstaltung im Wahlkampf, er werde aber kein Parteiprogramm hersagen oder Flyer verteilen, sagt Gerhard Zickenheiner. Der Wahlkampf biete vielmehr einen Raum, über Themen zu diskutieren, und er würde gerne aufzeigen, wie Wohnen auch anders gehen kann. Dazu hat Zickenheiner Menschen eingeladen wie Kerstin Müller, Architektin im Büro in situ Basel, das sich mit Zwischennutzungen oder Aufstockungen bestehender Bauwerke befasst. Einen ungewöhnlichen Weg ist Gerhard Scheuch gegangen, der mit anderen eine Wohngenossenschaft gegründet hat, die an der Kleinbasler Hammerstraße ein Haus mit zehn Drei-Zimmer-Wohnungen und 200 Quadratmetern Garten gekauft hat und bewohnt.

Christoph Schäfer hingegen kommt aus Hamburg und ist zurzeit mit dem Projekt Fabric an der Entwicklung des Baugeländes der Schöpflin-Stiftung in Brombach beteiligt. Der Künstler hat in St. Pauli mit anderen die Bebauung eines Parks verhindert und sagt, er habe ein gewisses Misstrauen, was Architekten betrifft. „Die Probleme liegen in Lörrach gar nicht so anders als in St. Pauli. Leute mit wenig Geld werden aus der Stadt an die Ränder gedrängt“, stellt Schäfer fest. Man müsse erkennen, dass die Gesellschaft sehr unterschiedlich geworden ist, und diese Unterschiedlichkeit müsse man in Planungsprozesse einbeziehen, sagt er. Martin Josephy ist an der Zwischennutzung und Weiterentwicklung des Klybeck-Areals in Basel beteiligt.

Architekt Frank Leichsenring ist Mitinitiator der Initiative Zukunftsforum Lörrach, die von der Plattform Fairnetzt und dem Werkraum Schöpflin getragen wird, und stellt die Frage, ob Wohnraum tatsächlich immer so groß sein muss. Erich Baumann von der Siedlungswerkstatt Konstanz mit Ableger in Lörrach plant und baut für Bauherrengemeinschaften, was Bauen billiger macht, weil Bauträger, Makler und Spekulanten keinen Gewinn abschöpfen. Baukosten steigen seit zehn Jahren frappierend

Die Baukosten seien nach seiner Beobachtung in den vergangenen zehn Jahren um 60 bis 70 Prozent gestiegen. Um eine Wohnung für sechs Euro pro Quadratmeter vermieten zu können, dürfe der Herstellungspreis pro Quadratmeter nicht über 1800 Euro liegen. Tatsächlich liegt er aber bei 3200 Euro, auch weil durch den Einfluss von Lobbyisten der Bauindustrie immer mehr Vorschriften eingeführt wurden, die Bauen verteuern. „Das ist eine tickende Zeitbombe“, sagt er, weil es für Geringverdiener bald keine Wohnungen mehr geben wird.

In Basel ist es durch Volksabstimmung Gesetz, dass die Stadt Bauland aufkauft, um es der Spekulation zu entziehen. Auch Berlin geht in diese Richtung, berichtet Christoph Schäfer. Das sozialdemokratische Baudepartement in Basel erkenne aber das Wissen, das in alternativen Bau- und Wohnprojekten generiert werde, nicht an, kritisiert Josephy. Gegen die Macht von Juristen und Ökonomen komme man schwer an, stellt Baumann fest. „Es ist sinnvoll, sich zusammenzutun, einer alleine hat keine Chance“, sagt er. Leichsenring kritisiert, dass man im Neubaugebiet Belist gute Ansätze hatte, es nun aber doch wieder auf ein Standardwohngebiet hinausläuft. Die Politik müsse weniger den Häuslebauer und mehr soziale Wohnformen unterstützen, fordert Schäfer. „Wir brauchen Leute, die sich zusammentun, ihre Wünsche formulieren und ihr Know-how einbringen“, stellt Gerhard Zickenheiner am Ende fest.

Etwa 30 Zuhörer saßen am Beginn auf den Kisten, im Laufe der Veranstaltung wurden es deutlich mehr, gegen Ende wieder weniger. „Und warum soll ich jetzt eigentlich die Grünen wählen?“, fragt am Ende ein Mann. Doch eine Wahlkampfveranstaltung im herkömmlichen Sinne sollte es nicht gewesen sein.