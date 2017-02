Lörrach Wohnungsmarkt: Die Zeit drängt

Potenzialmodell zur Siedlungsentwicklung im Gemeinderat vorgestellt. Acht Flächen mit besonderer Eignung

Lörrach (seh) Um den Bedarf an Wohnraum decken zu können, müssten in Lörrach pro Jahr 200 bis 250 Wohnungen entstehen. Das ist bis 2020 nicht zu schaffen. Wenn rasch gehandelt wird, könnten in den Jahren danach die Ziele erreicht werden. Wo es mögliche Flächen gibt, untersuchte das Büro Pesch Partner Architekten Stadtplaner im Auftrag und in Zusammenarbeit mit der Stadt. Vergangene Woche wurde das Potenzialmodell zur Siedlungsentwicklung im Gemeinderat vorgestellt.

Seit ein paar Jahren ist der Wohnungsmarkt in Lörrach äußerst angespannt. Das treibt die Mieten und Immobilienpreise hoch und ist vor allem für einkommensschwächere Haushalte ein großes Problem. Lörrach wird nach der Prognose des statistischen Landesamtes weiter wachsen. Dass die Zahl der bewohnten Quadratmeter pro Kopf zunimmt, verschärft den Druck. Oberbürgermeister Jörg Lutz nannte das Thema im Rat „flammend“.

Von 2007 bis 2015 wurden im Schnitt 156 Wohnungen fertig – zu wenig. Der Handlungsbedarf sei hoch, „die Dimensionen sind enorm“, formulierte Mario Flammann von Pesch Partner, der das Modell im Rat vorstellte. Gerade in zuletzt eher vernachlässigten Segmenten müsse mehr geschehen, das betrifft vor allem die preiswerten Wohnungen. Möglich ist neben der Nachverdichtung die Umwandlung bislang anders genutzter Areale für Wohnraum, etwa das Gebiet der einstigen Weberei Conrad neben der Agentur für Arbeit. Auch neue Flächen können erschlossen werden. Da gebe es Potenziale, erläuterte Flammann, aber „die Flächen sind endlich“. Darum müsse sehr sorgfältig damit umgegangen werden.

Nicht überall, auch das sagt die Untersuchung aus, könne in der gleichen Dichte gebaut werden, damit die prägenden Siedlungsstrukturen erhalten bleiben. So vertragen innenstadtnahe Bereiche wie der Niederfeldplatz mehr Wohnungen auf engem Raum als etwa die Nordstadt (mittleres Dichtepotenzial) oder das Brombacher Wohngebiet Bühl (geringes Dichtepotenzial). Mehr Dichte sei oft auch eine Chance für ein Quartier, doch zu klären sei stets, was das für die Identität bedeute. Hochhäuser seien in Quartieren mit geringer Dichte grundsätzlich auszuschließen. Auch in historischen, schützenswerten Ortsteilen, in der Nähe von Kirchen oder in bebauten Hanglagen werden Hochhäuser nicht in Betracht gezogen. Abzuwägen sei der Verlust von Freiraum und Naherholungsflächen, auch eine energetische Bewertung fließt ein.

Um schnell zu Ergebnissen zu kommen, liegt der Fokus zunächst auf Gebieten mit hoher Eignung und hohem Dichtepotenzial, guter Infrastruktur und „bereits hoher Akzeptanz in der Bevölkerung“. Das ist zunächst das Gebiet Weberei Conrad, das Postareal und das Quartier Nördlich Engelplatz (zusammen 230 Wohnungen). Bis 2025 könnten Flächen auf den Höhenstadtteilen Bühl und Salzert (Richtung Rheinfelder Straße) mit maximal je 350 Einheiten folgen, außerdem 350 Wohnungen im Bereich Salzert Süd. Im Gebiet Neumatt-Brunnwasser zwischen Hauingen und Haagen könnten 175 Wohnungen entstehen, im Lerchengrund neben dem Hauptfriedhof 260 Einheiten. Zwischen der Ötlinger- und der Teichstraße wird das Potenzial für 340 Einheiten gesehen, in der Nordstadt und im Bereich der Tennisplätze am Grüttpark sind 380 Einheiten möglich. Nach 2025 steht dann voraussichtlich irgendwann auch das Krankenhaus-Areal zur Verfügung.

2025 seien die Ziele innerhalb der Schwerpunktbereiche zu erreichen – vorausgesetzt, es werde sofort mit den Vorbereitungen begonnen, so Flammann. Wie wichtig das sei, betonten auch die Sprecher der Fraktionen. Es sei bereits „vieles im Gange“, sagte Fachbereichsleiterin Monika Neuhöfer-Avdic – obwohl, so auch Oberbürgermeister Jörg Lutz, Planerstellen bei der Stadt „dramatisch unterbesetzt“ seien. Hubert Bernnat (SPD) merkte außerdem an, das Ganze werde „nicht ohne Reibung gehen“.