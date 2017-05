Eine Familie nimmt die 13-jährige Freundin ihrer Tochter zu sich und möchte ihre Pflegefamilie werden. Die Mutter des Mädchens ist einverstanden. Der Pflege- und Adoptivkinderdienst (PAD) des Landratsamts aber sagt, die Familie eigne sich nicht.

Bleiben darf das Mädchen trotzdem, die Familie bekommt aber kein Pflegegeld und muss schauen, wo sie bleibt. Einen Hilfeplan für das Mädchen, von dem das Amt glaubt, es habe einen „hohen erzieherischen Bedarf“, gibt es nicht.

Emilia* ist 13 Jahre alt und lebt seit dem 17. Januar zusammen mit ihren gleichaltrigen Zwillingsfreundinnen, deren Mutter Carmen P.* und ihrem Lebensgefährten Roland W.* (* Namen geändert) im Landkreis Lörrach. Sie kennt die Familie, war schon oft auch mehrere Tage lang zu Besuch, geht mit den Mädchen zur Schule. Von ihrer leiblichen Mutter wollte sie weg, seit sie zwölf war, erzählt Emilia: „Früher habe ich überlegt, einfach abzuhauen.“ Stattdessen schmiedeten die Mädchen einen Plan: Emilia sollte bei ihnen wohnen. „Ich habe meinen Töchtern immer beigebracht, dass man Menschen helfen soll, die Hilfe brauchen“, sagt Carmen P.; Emilia zog ein.

Ständiger Kontakt zum Jugendamt

Die Familie berichtet, sie habe sofort Polizei und Jugendamt informiert, Kontakt zur Mutter aufgenommen und sie gebeten, die Sachen des Mädchens herauszugeben: drei Einkaufstüten voll Kleidung und ein kaputtes Fahrrad. Sie wollten eine Vollmacht von der Mutter bekommen, gingen mit dem Kind zum Arzt, ließen es impfen – einen Impfpass hatte Emilia nicht. Über all das hätten sie das Jugendamt laufend informiert, sagt Roland W., die Anträge für eine Anerkennung als Pflegefamilie ausgefüllt.

Der erste Termin mit dem PAD war für den 23. Februar angesetzt, fand jedoch erst am 25. März statt. Dass es zwei Monate bis zum ersten Besuch bei dem Mädchen dauerte, lag Birgit Junk zufolge an einem Krankheitsfall. Die Teamleiterin des PAD sagte, eine Vertretung habe man nicht gehabt. Fünf Minuten habe sich die Mitarbeiterin des PAD während des zweistündigen Termins mit Emilia unterhalten, so Carmen P.

Am 6. April wurde das Paar in einem Gespräch im Landratsamt über das Ergebnis informiert: Sie würden nicht als geeignet angesehen, „dem erwartbar hohen Bedarf des Kindes gerecht zu werden“, geht aus dem Gesprächsprotokoll hervor. In der Familie gebe es Pubertäts- und Erziehungsprobleme. Die Kooperationsbereitschaft der Familie werde als fraglich angesehen. Und die Rolle von Roland W. in der Familie sei „undurchschaubar“. Die Familie räumt ein, dass es zu Eifersüchtelein zwischen den Mädchen gekommen sei. Doch die Sache sei schnell geklärt gewesen. Roland W. ist in Österreich gemeldet – wo seine Eltern leben. Um das notwendige erweiterte Führungszeugnis zu bekommen, hätte er nach Wien reisen müssen. Die Mitarbeiterin des PAD habe ihm aber versprochen, es auf dem Behördenweg einzuholen – was nicht geschah. Das Paar ist nicht verheiratet, der IT-Ingenieur ist beruflich immer wieder ein paar Wochen weg. Carmen P. ist selbständig, arbeitet zu Hause: „Wenn die Mädchen von der Schule kommen, bin ich da.“

Schulnoten sind besser geworden

Wie kommt es zu der Einschätzung des „hohen Bedarfs“, wenn der PAD nur einmal das Mädchen gesehen hat? In der Regel würden mehrere Beratungsgespräche mit den leiblichen Eltern geführt, ein Diagnosebogen ausgefüllt, sagt Sozialdezernentin Elke Zimmermann-Fiscella: „Ich gehe davon aus, dass das erfolgt ist.“ Zum konkreten Fall will sie sich nicht äußern, beruft sich auf den Datenschutz. Seit Emilia bei der Familie wohnt, sind ihre Schulnoten besser geworden. Sie habe sich von einem verwahrlosten, einsamen und traurigen Mädchen zu einem entwickelt, das glücklich wirke, bescheinigt die Sozialarbeiterin von Emilias Schule: „Der Kindeswille ist eindeutig und sollte berücksichtigt werden.“

Doch am Tag der Absage – so schildert es die Familie – seien Vertreter des Jugendamtes in der Schule aufgetaucht, um das Mädchen aus dem Unterricht heraus zu einer Bereitschaftspflegefamilie zu bringen. Emilia weigerte sich. „Wir wissen nicht, ob es tatsächlich so war“, sagt Elke Zimmermann-Fiscella. Für die Klärung der langfristigen Perspektive sei ein Kind in der Bereitschaftspflege eben am besten untergebracht, dort gebe es pädagogische Profis: „Manchmal ist es schwierig, wenn ein Kind sich wohl fühlt, aber der Bedarf ein anderer ist.“ Die Kinder seien in der neuen Familie erst einmal angepasst und würden „ihr Päckchen erst später auspacken“, sagt Birgit Junk. „Da kann eine Bereitschaftspflegefamilie helfen.“

Hohe Kriterien für Pflegefamilien

Für Pflegefamilien gebe es hohe Eignungskriterien, sagt Elke Zimmermann-Fiscella. Es brauche die Mitwirkungsbereitschaft der Familie, das Einlassen auf das Verfahren, so Junk. Der Kommunikationsstil sei sehr wichtig. Zudem benötige man eben alle Unterlagen. Trotz der Bedenken des Landratsamtes kann Emilia in der Familie bleiben. „Das heißt nicht, dass es in der Familie grundsätzlich schlecht ist“, sagt die Dezernentin. Das Kind sei versorgt, und es sei die Entscheidung der sorgeberechtigten Mutter, wo es lebt. Ein „informelles Pflegeverhältnis“ nennt sich das. Die Familie stünde in Kontakt mit dem Jugendamt. So lange das keine Gefährdung erkennen könne, müsse es nicht handeln.

Eine solche Lösung sei auch ohne Erlaubnis zur Vollzeitpflege möglich. Die ist nach dem Sozialgesetzbuch verpflichtend, wenn jemand ein Kind länger als acht Wochen bei sich aufnehmen will. Das Landratsamt interpretiert es so, dass das nur für anerkannte Pflegefamilien gelte. Roland W. jedoch ist sicher, dass es für alle Familien in solchen Situationen gilt. Zudem gibt es keine Hilfe zur Erziehung vom PAD. Selbstverständlich könnte die Familie bei Bedarf die Jugendhilfe und des Jugendamtes in Anspruch nehmen. Während anerkannte Pflegeeltern für ein Mädchen in Emilias Alter 938 Euro Pflegegeld bekommen würden, muss die Familie schauen, wo sie bleibt. Der Unterhalt zwischen den Familien müsse privat geregelt werden, so Zimmermann-Fiscella, der PAD könne da nur beraten.

Die Kosten, die ihnen in den ersten Monaten entstanden sind, wurden pauschal erstattet. Roland W. sagt, von Anfang an sei klar gewesen, dass das Mädchen keine Einnahmen habe. Zuerst habe die Mutter noch das Kindergeld überwiesen, seit April aber auch das nicht mehr. Eine Mitarbeiterin des Jugendamts habe ihr gesagt, sie müsse das nicht, so W. Und seit Anfang April ist laut W. die Mutter, die zwei weitere Kinder hat, nicht mehr auffindbar. Wenn das so sei, müsse das Jugendamt andere nahe Verwandte suchen und das Familiengericht einschalten, sagt Landratsamtsprecher Torben Pahl. Ist es so? Keine Angaben, Datenschutz, lautet die Antwort.

Roland W. und Carmen P. wollen sich mit der jetzigen Situation nicht abfinden, zumal die rechtliche Lage sehr unklar ist. Emilia soll bleiben, sie wollen als Pflegefamilie anerkannt werden und kündigen rechtliche Schritte gegen das Landratsamt an. Allerdings fehle immer noch ein klagefähiger Bescheid. Zudem hätten sie noch nicht einmal Akteneinsicht erhalten. Das Paar stellt sich auf einen erbitterten Rechtsstreit ein. Warum das Ganze? Die Antwort ist lapidar. Um einem Mädchen zu helfen, das Hilfe braucht.

Pflegekinder

Der Pflege- und Adoptivkinderdienst (PAD) betreut mit zehn Mitarbeiterinnen rund 180 Pflegekinder, die in 145 Pflegefamilien wohnen. 38 Kinder wurden 2016 zeitlich begrenzt (für maximal sechs Monate) in Bereitschaftspflegefamilien untergebracht. Bis zum Ablauf der Frist muss es eine langfristige Perspektive für die Kinder geben.