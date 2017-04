Lörrach Wie der Brockhaus nach Lörrach ins Dreiländereck kam

Vor 150 Jahren wurde Max Brockhaus geboren – sein Musikverlag zog nach dem Zweiten Weltkrieg von Leipzig nach Lörrach um.

Der Brockhaus – mindestens die nicht mehr ganz Jungen kennen das Universallexikon, das lange in keinem bürgerlichen Haushalt fehlen durfte. Doch auch die Stadt Lörrach hatte ihren Brockhaus. Die Tochter von Max Brockhaus, Spross der prominenten Familie, verlegte nach dem Zweiten Weltkrieg den vom Vater gegründeten Musikverlag von Leipzig in die kleine Stadt im Südwesten. Max Brockhaus, geboren am Karfreitag vor 150 Jahren in Leipzig und seit 1955 Lörracher Bürger, starb am 9. Mai 1957 im St. Elisabethen-Krankenhaus. Sein Musikverlag war hier bis 1976.

Max Brockhaus war der Urenkel des Buchverlegers Friedrich Arnold Brockhaus, Gründer des Verlags und Herausgeber des Lexikons, und auch mit der Wagner-Dynastie verwandt. Da bereits sein Bruder Rudolf in den Buchverlag eingetreten war, schlug Max eine andere Laufbahn ein und wurde Musikverleger. Er sicherte sich die Notenkataloge diverser Musiker und gründete 1893 den „Max Brockhaus Musikverlag“, den es unter gleichem Namen bis heute gibt – und der fast 30 Jahre in Lörrach zu Hause war. Der Musikverlag weitete sich bald nach der Gründung zum Bühnenverlag, arbeitete eng mit Engelbert Humperdinck zusammen. Auch Wagner-Opern veröffentlichte der Verlag – all das lange vor den Lörracher Jahren.

1906 wurde Brockhaus in Leipzig geboren und zu Hause in das Direktorium des Gewandhauses berufen. Max Brockhaus war vertraut mit Großen seiner Zeit, so mit dem Geiger Yehudi Menuhin, dem Dirigenten, Komponisten und Pianisten Bruno Walter oder dem Wagner-Sohn Siegfried. Den Verlag übernahm 1940 Tochter Elisabeth Gruner, geborene Brockhaus. Im Dezember 1943, kurz nach der 50-Jahr-Feier, wurden das Privathaus der Familie und der Verlag mit fast allen Akten und Lagervorräten im Bombenhagel zerstört.

Nach dem Krieg wurde dem Verlag eine Lizenz verwehrt – und da nun beginnt das Lörracher Kapitel. Während sich Max Brockhaus und seine Frau Daisy aufs Land nach Pillnitz bei Dresden zurückzogen, begannen Elisabeth Gruner und ihr Mann Friedrich mit der Verlagerung der wenigen verbliebenen Verlagsbestände in die französische Besatzungszone.

In Lörrach wohnte eine entfernte Cousine von Elisabeth Gruner. An sie verschickten die Gruners von verschiedenen Poststellen aus nach und nach in Sieben-Kilo-Paketen die verbliebenen Bestände und Wertsachen, wie Brockhaus’ Enkel Ferdinand Gruner es schildert. Im Oktober 1948 verschwand die Familie Gruner nachts zu Fuß über den Harz in den Westen, am 20. Oktober 1948 traf sie in Lörrach ein. Im Januar 1949 wurde der Verlag in der Stadt im Dreiländereck neu eröffnet. Für Lörrach habe wohl auch gesprochen, dass Elisabeth Gruners Ehemann Friedrich in der Schweiz aufgewachsen war, meint Ferdinand Gruner. Er vermutet, dass seine Eltern den Verlag vielleicht auch in die Schweiz verlagern wollten. Aber die Grenze war dicht.

Nach dem Tod seiner Frau Daisy siedelte Max Brockhaus, inzwischen hochbetagt, im Sommer 1955 zu seiner Tochter in die Tumringer Oscar-Grether-Straße um. Er habe leidenschaftlich gern Cello und Klavier gespielt, erinnert sich sein Enkel – die Musik war für Max Brockhaus weit mehr als ein Geschäftsfeld. Täglich habe er sich mit seinen Tagebüchern beschäftigt. Lange Spaziergänge führten den Senior, der im hohen Alter noch gut zu Fuß war, bis auf die Tüllinger Höhe und zum Röttler Schloss. Der Mann, der in einem Fachartikel der „Nestor der deutschen Musikverleger“ genannt wird, starb kurz nach seinem 90. Geburtstag am 9. Mai 1957. Im Lörracher Stadtarchiv finden sich einige Spuren. Eine bescheidene Anzeige steht im Adressbuch unter „Musikverlage“: Brockhaus, Max, Baselblick 12. Eine Meldekarte liegt vor. Und eine Sterbeurkunde.

Der Musikverlag blieb nach dem Tod des Gründers noch fast 20 Jahre in Lörrach. Das Materiallager war in der Tumringer Mühlestraße, das Büro führten Elisabeth und Friedrich Gruner im Privathaus in der Oscar-Grether-Straße, schildert Sohn Ferdinand. 1976 übernahm der Bonner Verleger Joachim von Roebel den Betrieb, der fortan in Bad Godesberg seinen Sitz hatte. Seit 2004 führt Sophie von Roebel die Geschäfte, die 2006 nach Remagen-Rolandswerth verlegt wurden. Der Name aber blieb – den „Max Brockhaus Musikverlag“ gibt es bis heute.