Lörrach Werkhof: Guter Service aus dem Provisorium

Die Mitarbeiter des Lörracher Werkhofs halten die ganze Stadt in Schuss. Die Bedingungen für die 50 Angestellten sind nicht die besten: Es fehlt der Platz.

Lörrach – Marode Sitzbänke, umgefahrene Verkehrsschilder, die die Straßen säumen, überschwemmte Feldwege und schneebedeckte Kreuzungen – so sähe es wohl in Lörrach aus, gäbe es den Werkhof nicht. Die Arbeiten, die am oder vom Standort des Dienstleistungsbetriebes in der Teichstraße erledigt werden, sind für die Stadt unverzichtbar. Doch die Bedingungen für die 50 Angestellten des Werkhofs sind nicht die besten: Es fehlt der Platz. „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt Frank Sütterlin, Technischer Leiter des Werkhofes am Montagnachmittag bei einem Pressetermin.

Das Platzproblem beginne schon bei der schmalen Einfahrt, die gleichzeitig auch die Ausfahrt aus dem Hof ist. „Ein Fuchsbau“, sagt Jens Langela, Betriebsleiter Eigenbetriebe Werkhof, Stadtgrün und Friedhöfe. Bevor der Werkhof Ende der 80er Jahre an seinen aktuellen Standort zog, befand sich dort ein Busunternehmen. In den großen Garagen, die bis zur Kreuzung der Wiesentalstraße reichen, parken die großen Fahrzeuge wie Unimogs, Lastwagen und Traktoren teilweise in Dreierreihen hintereinander. Allein das Rangieren der Fahrzeuge nehme sehr viel Zeit in Anspruch, erzählt Langela. Auch der Mitarbeiterparkplatz neben dem Verwaltungsgebäude reiche eigentlich nicht aus.

„Weitere zehn Jahre hier können wir den Mitarbeitern nicht zumuten, zumal wir alles dafür tun müssen, um überhaupt genügend Personal zu bekommen“, sagt Bürgermeister Michael Wilke. Für die verschiedenen Aufgabengebiete des Werkhofes braucht es auch verschiedene Berufe: Elektroniker, Mechatroniker, Schreiner, Schlosser und Straßenwärter, die der Werkhof auch ausbildet.

Der Werkhof selbst ist für alle Mitarbeiter die zentrale Anlaufstelle, hier sind die Maschinen und das Arbeitsmaterial untergebracht. Hier werden die Maschinen nach ihrem Einsatz auch gereinigt. Gleich neben der Einfahrt befindet sich eine Autowerkstatt, in der die rund 100 städtischen Fahrzeuge gewartet werden. Marode Spielgeräte und Sitzbänke werden in der eigenen Schreinerei repariert. Vor allem in den Sommerferien seien Geräte oft durch Vandalismus beschädigt, sagt Sütterlin.

In einer Halle lehnen alte und beschädigte Verkehrsschilder an der Wand. „Sie glauben gar nicht, wie viele Schilder im Monat umgefahren werden“, erzählt Sütterlin. Fünf Ampelmasten, zehn Verkehrsschilder und ein Stromkasten seien es im Schnitt. Viel Platz in den großen Hallen nehmen auch die Geräte und Materialien für den Winterdienst in Anspruch. Das Salzlager ganz am Rand des Werkhofs müsste weichen, sollte die Kreuzung bei der Tüllinger Wiesenbrücke in einen Kreisverkehr umgebaut werden. Einige Winterdienstgeräte, wie die Schneepflüge, haben in den überdachten Hallen keinen Platz und müssen draußen gelagert werden, „das geht natürlich ans Material“, sagt Frank Sütterlin.

In der Stadt übernehmen die Werkhofmitarbeiter viele Aufgaben. Die Männer mit den Warnwesten sieht man Plätze reinigen, am Straßenrand bei Mäharbeiten oder bei Fahrbahnmarkierungen.

Das Team „Reinigung und Service“ kümmert sich aber beispielsweise auch um den Auf- und Abbau der Wochenmärkte und interne Transporte der Stadtverwaltung. Die Wahlurnen für die anstehende Bundestagswahl sind im Werkhof untergebracht und werden von dort in die verschiedenen Wahllokale gebracht. Bei Veranstaltungen sorgen die Werkhofmitarbeiter unter anderem für die Absperrungen, Beschilderungen und Verkehrsregelungen. Auch für die Straßenbeleuchtung, die Parkscheinautomaten und die Verkehrssignalanlagen ist der Werkhof zuständig.

Fällt in der Nacht beispielsweise ein Laternenmast um oder wird eine Ampel beschädigt, können Polizei und Feuerwehr den Werkhof informieren, denn es gibt eine Rufbereitschaft. „Wir haben ein sehr breit aufgestelltes Dienstleistungssortiment“, fasst Jens Langela die Tätigkeiten des Werkhofes zusammen. Die Stadt werde größer, deshalb müsse auch der Werkhof wachsen können. Wohin er umziehen könnte, kann Bürgermeister Wilke noch nicht sagen. Geprüft wird das Gelände neben Hauptfriedhof und Stadtgrün, sollte es nicht doch für den Friedhof gebraucht werden. „Wir hoffen, dass die Standortsuche bald geklärt ist“, so Wilke.