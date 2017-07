Versteckt am Waldrand in Tüllingen liegt das 110 Jahre alte Schloss Bergfried. Nun soll es einen neuen Besitzer bekommen. Ob es fortbestehen wird, ist aber noch nicht gewiss, denn es steht nicht unter Denkmalschutz, und die Fläche mit 2000 Quadratmetern Grund ist auch als Bauland sehr reizvoll.

Nicht nur das Schloss Bergfried liegt versteckt, auch seine letzten Besitzer, die Eheleute Rinkenbach-Piel, lebten zurückgezogen dort, berichtet Thomas Friedmann. Nach dem Tod seiner Frau im Jahr 2015 habe der Schlossherr kaum noch Kontakte nach außen gepflegt, teilweise nur noch zu Friedmann, der als Rechtsanwalt Generalbevollmächtigter der Erben ist. Im März 2016 starb der Eigentümer. Da das Paar keine Kinder hatte, erbten die Neffen der Frau das Schloss. „Sie verbrachten zu Jugendzeiten einige Male die Sommerferien hier“, berichtet Friedmann. Allerdings leben sie in Mexico City und möchten das Schloss nun verkaufen.



Erbaut wurde es 1907 vom Fabrikanten Max Stadler. Warum er unbedingt eine Burg wollte, lasse sich nicht mehr nachvollziehen. Schon sieben Jahre später wurde es an den Fabrikanten Friedrich Bronner verkauft, 1965 übernahm es das Zahnarztehepaar Selbach. „Sie haben es sukzessive renoviert, damals wurde es auch an die Kanalisation angeschlossen“, sagt Friedmann. Bis dato gab es immer wieder Konflikte mit den Nachbarn. So wurde etwa der Pool, der zum damals noch 4000 Quadratmeter großen Grundstück gehörte, mit Wasser aus den Quellen oberhalb des Hauses gespeist, was den Nachbarn manches Mal das Wasser abgegraben habe.

1983 erbte das Ehepaar Rinkenbach-Piel das Schloss Bergfried. Vor zwölf Jahren verkaufte das Paar die Hälfte des Grundstücks – dort stehen nun vier Häuser mit Eigentumswohnungen. Jörg Thalmann, Geschäftsführer von Remax in Lörrach, makelt den Verkauf. Bergfried soll im Bieterverfahren verkauft werden, der Startpreis liegt bei knapp einer Million Euro.



Ein Schnäppchen sei das, sagt Thalmann, denn die 2000 Quadratmeter seien derzeit das größte Privatgrundstück auf dem Lörracher Markt – und das in bester Lage. Es gebe bereits ein breites Spektrum an Interessenten und der Markt werde den Preis zeigen. Für die Instandsetzung des Gebäudes müsse der Besitzer etwa 300 000 Euro einkalkulieren. Da es nicht unter Denkmalschutz stehe, könne es aber auch abgerissen und das Grundstück neu bebaut werden. Das wäre allerdings schade, denn das Schloss hat Charme und massiv gebaut ist es allemal.

Drei bis vier Wohnungen könnten darin untergebracht werden, die Nettowohnfläche beträgt knapp 200 Quadratmeter. Die Hauptwohnung im Obergeschoss hat ein 30 Quadratmeter großes Wohnzimmer mit einem riesigen Panoramafenster über Lörrach hinweg, zum Chrischona-Turm und bis Basel. Ein standesgemäßes Turmzimmer gibt es auch, und der mit Zinnen gesäumte Turm dürfte im Lörracher Dachterrassen-Ranking auch gut wegkommen.

Was aus Schloss Bergfried werden wird, wird sich wohl in etwa drei Monaten zeigen. Bis dahin, hoffen Friedmann und Thalmann, soll der Verkauf in trockenen Tüchern sein.