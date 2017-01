Lörrach Weiterhin Kurse im Schwarzwald

SC Rötteln, SC Lörrach und SC Brombach bieten Kurse im Wiesental an. Viele Skiausfahrten führen aber längst in die Schweiz.

Todtnau ist mit den Skigebieten Muggenbrunn in 980 bis 1243 Meter Höhe und Notschrei (1120 Meter) ein nahes Ziel für Skifahrer aus dem Wiesental, aber nicht schneesicher. Derzeit sind am Fuße des Feldbergs wenige Lifte in Betrieb, viel Grün scheint unter der dünnen Schneedecke durch. Nicht nur deshalb fahren die Vereine aus Lörrach und Inzlingen gerne in die Schweiz. Dort schätzen die Skifahrer auch die bessere Infrastruktur und attraktiveren Pisten. Dennoch verzichten sie nicht ganz auf Kurse im Schwarzwald.

Der Skiclub Rötteln veranstaltet die für Ende Dezember geplanten alpinen und nordischen Einsteigerkurse in Muggenbrunn erst am im Vorfeld festgelegten Ausweichtermin 18./19. Februar. Das betrifft wenige Teilnehmer, für die dieses niederschwellige Schnupper­angebot mit dem kurzen Anfahrtsweg gedacht ist. Es richtet sich an blutige Anfänger und an Kleinkinder von vier Jahren oder sogar jünger. Schon vergangenes Jahr wurden diese Einsteigerkurse mit rund 30 Teilnehmern wegen Schneemangels im Februar nachgeholt. Einsteigern im Langlauf bietet der SC Rötteln in Abendkursen auch Skatingkurse am 10. und 17. Februar und im klassischen Stil am 15. Februar unter Flutlicht am Nordic Center Notschrei an. Hingegen begeben sich mehr als 200 Skifahrer an vier Samstagen mit fünf Bussen zu den Kursen des SC Rötteln nach Flums und Sörenberg in die Schweiz. „Das bewährt sich seit Jahrzehnten“, weist Vorsitzender Martin Schwarzwälder vor allem auf die Möglichkeit des intensiveren Trainings und die bessere Infrastruktur hin. „Dort kann man mehr Skifahren als am Feldberg, wo man viel Zeit mit dem Anstehen an den Liften verbringt.“

Der Skiclub Lörrach veranstaltet seit langem keine eigenen Kurse mehr, sondern nur gemeinsam mit dem Skiclub Brombach. Die Lörracher konzentrieren sich auf Skiausfahrten in die Schweiz und haben auch eine dreitägige Freizeit für Familien nach Grindelwald im Programm. Laut Schriftführer Uwe Wagner liegt dies nicht an der geringeren Schneesicherheit im Schwarzwald: „Das machen wir allein wegen der höheren Attraktivität der Pisten.“ Nur noch sporadisch zieht es eine Gruppe des SC Lörrach in den Schwarzwald. Seine bevorzugten Ziele für die Skiausfahrten sind der Pizol im Sarganserland, Toggenburg/Wildhaus (beide Kanton St. Gallen), Hoch-Ybrig (Schwyz), Flims/Laax (Graubünden) sowie Meiringen/Hasliberg im Berner Oberland.

Der Skiclub Brombach konzentriert sich auf Angebote für Kinder und Jugendliche und bietet neben Ausfahrten in die Schweiz Kurse für Alpine und Snowboarder in Muggenbrunn an. Vor einem Jahr verkaufte er seine beiden Lifte und die Schneeraupe, die er jahrzehntelang am Gisiboden betrieben und genutzt hatte. Schon vor vier Jahren begann er, in Etappen nach Muggenbrunn umzuziehen. „Das Risiko war wahnsinnig hoch“, weist Vorsitzender Stefan Riesterer auf den finanziellen- und Arbeitseinsatz sowie die steigenden Sicherheitsauflagen für die Anlagen hin. „So etwas ist heute wie eine Firma zu behandeln.“ Ausweichtermine für ihre Kurse bieten die Brombacher seit zwei Jahren nicht mehr an. Fallen sie Ende Januar aus, bleibt’s dabei. „Es gibt nichts Schlimmeres als Verschiebungen für die Teilnehmer und für die ehrenamtlichen Skilehrer“, stellt Riesterer fest. Extreme personelle Probleme seien die Folge.

Die Kooperation mit dem SC Lörrach bei den Busfahrten in die Schweiz bewähre sich super. Überhaupt: Riesterer lobt die Zusammenarbeit unter den Vereinen, auch mit dem SC Rheinfelden. Skilehrer helfen in Krankheitsfällen aus, Kursteilnehmer werden vermittelt. „Wir haben doch alle dieselben Probleme.“

Der TV Inzlingen setzte diesen Winter sein Kursangebot bis auf Weiteres aus. Die Abteilung TVISnow begründet dies mit der immer dünneren Personaldecke und leicht sinkendem Teilnehmerzuspruch.