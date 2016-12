Lörrach Weihnachtscircus: Von störrischen Stars und Streunern

Fatime und Pazco dressieren Hauskatzen für den Lörracher Weihnachtscircus. Eine Aufgabe, die nicht immer ganz einfach ist

Noch bis einschließlich 8. Januar gastiert der Lörracher Weihnachtscircus auf dem Festplatz im Grütt und zeigt ein buntes Programm mit Menschen, Tieren und Sensationen. Wir stellen in einer kleinen Serie seine Artisten vor, heute das Duo Fatime und Paczo mit ihrer Hauskatzendressur.

Fatimes Mama war Kautschuk-Artistin. Als sie körperlich nicht mehr in der Lage war, die schwierigen Kunststücke zu machen, wechselte sie das Fach und präsentierte fortan eine Hundenummer. Fatima tat es ihr nach, nur wählte sie als tierische Partner Katzen, als sie sich zu alt für Hulahop-Akrobatik fühlte. Sie liebe nämlich Katzen und hatte immer welche, zum Teil Findlinge von der Straße, wie sie erzählt. Wer selbst Hauskatzen besitzt, kann sich sehr gut vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, die Tiere in der Manege zu bändigen, denn sie sind eigensinnig. Und sensibel sind sie auch. „Katzen reagieren auf das Publikum“, erzählt die Tiertrainerin, „und sie haben Angst – zum Beispiel vor hellem Licht, oder sie erschrecken, wenn das Orchester mit der Musik einsetzt.“ Wenn im Publikum jemand aufsteht und zum Beispiel auf die Toilette geht, kann so eine Katze bewegungslos dasitzen und dem Menschen mit den Blicken folgen. Das könne so lange gehen, bis die- oder derjenige wieder auf dem Platz sitzt. Nicht zuletzt reagieren manche von Fatimes Schützlingen auch eifersüchtig, wenn sie das Gefühl haben, den Artgenossen gegenüber benachteiligt worden zu sein. Dann bestraft die Katze das Frauchen oder Herrchen mit Nichtbeachtung – auch mitten in der Vorstellung.

Fatime habe einmal eine russische Nummer mit Stubentigern gesehen, in der ihr viel gefehlt habe, erzählt sie. Sie wollte es besser machen und begann, mit einigen Katzen zu arbeiten. Mit vier von ihnen sind sie und ihr Mann Paczo, der der gemeinsamen Revue eine gehörige Prise Humor beisteuert, beim Lörracher Weihnachtscircus in der Manege zu sehen.

Die vierbeinigen Artisten beherrschen zum Beispiel Pfotenstände und Sprünge aus schwindelerregender Höhe. Eine der Katzen, die schwarze Puscha, war kürzlich auf einer Tournee durch Norwegen plötzlich verschwunden, wie Fatime erzählt. In der Hoffnung, dass sie doch noch wiederkehren würde, blieb Fatime noch einen Tag länger als ihre Kollegen am Gastspielort. Der Zirkus zog erst einmal ohne sie weiter.

Doch Puscha blieb verschwunden. Schweren Herzens folgte Fatime den anderen zum nächsten und zum übernächsten Ort. Dort meinte sie dann, draußen vor dem Wohnwagen ein Maunzen zu hören. „Das ist Puscha“, sagte sie zu ihrem Mann. „Das ist unmöglich“, antwortete der. Aber sie hörte es wieder Miauen – ziemlich kläglich – und noch einmal. Schließlich fand sie ihren Liebling: Ein bisschen abgemagert zwar, aber gesund und munter.

Wie Puscha den 120 Kilometer entfernten Ort gefunden hat? Keiner weiß es. Nun tritt die schwarze Katze wieder in der Nummer auf und sei glücklich, wenn sie arbeitet. Fatime sehe das daran, dass Puschas Schwanz leicht zittere. Vielleicht erkennt es ja der ein oder andere Zuschauer ebenso.

Vorstellungen

