Lörrach Warum Schildkröte Schildi einen Ausflug mit dem Streifenwagen gemacht hat

Langsam aber sicher entwickeln sich die Beamten des Polizeireviers Lörrach zu Tierexperten. Nachdem sie sich in jüngster Zeit nach Anrufen von Bürgern um Spinnen Schlangen und anderes Getier kümmerten, war am Donnerstagnachmittag eine Schildkröte an der Reihe.Ein Passant entdeckte das Prachtexemplar auf einer Straße unweit des Campingplatzes im Grütt. Da akute Gefahr bestand, dass das stattliche Tier überfahren wird, rief der Passant die Polizei.Beamte griffen sich daraufhin eine geeignete Transportkiste, in die sie die etwa 30 Zentimeter große Schildkröte legten und in den Streifenwagen brachten, wo sie vor dem Verkehr sicher war.Im Innenhof des Polizeireviers gab es dann für "Schildi" etwas Nahrung, während gleichzeitig Ermittlungen zur Herkunft des Tieres aufgenommen wurden, wie die Polizei berichtet.Letztlich stellte sich heraus, dass "Schildi" mit mehreren Artgenossen im Grüttpark heimisch ist und den dortigen See bewohnt. Daraufhin durfte sie nochmals mit dem Streifenwagen fahren und wurde anschließend von einer Beamtin an einer seichten Stelle sanft ins Wasser gesetzt.Dort fühlte sich die Gelbbauch-Schmuckschildkröte sichtlich wohl, paddelte davon und tauchte im Schilf unter. Mit den Worten "Ende gut, alles gut" schließt die Polizei in ihren Bericht.