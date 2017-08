Lörrach Waiefescht: Party, Musik und leckere Waien

Der Auftritt der Coverband „Lost Eden“ soll der Höhepunkt des Inzlinger Waiefeschts werden, das am 18. September beginnt

Inzlingen (kbw) Das Inzlinger Waiefescht findet dieses Jahr zum 67. Mal auf der Festwiese beim Inzlinger Wasserschloss vom Samstag, 16. September, bis Montag, 18. September, statt. Die tausenden erwarteten Besucher aus der ganzen Region will der Veranstalter, der Musikverein Inzlingen, auch in diesem Jahr nicht enttäuschen: Man hat die aus dem bayrischen Allgäu stammende Band Lost Eden und die Gruppe „Girlpower hoch3“ zum dritten Mal in Folge für den Auftakt am Samstagabend, 18. September, verpflichtet.

Der Vorsitzende des Musikvereins, Oliver Siebold, ist mehr als stolz darauf, zum 67. „Inzlinger Waiefescht“ die Band Lost Eden verpflichten zu können, die mit dem „German Music Performance Award“ ausgezeichnet wurde. Mit „Lost Eden“ will man am Samstagabend den Besuchern im 2000 Personen fassenden Festzelt ein besonderes Erlebnis bieten. Die Musikerinnen und Musiker der Coverband setzen nach eigenen Angaben auf ihrer Homepage seit Jahren besondere Maßstäbe mit moderner Licht- und Pyrotechnik sowie einer Feuershow. Zudem haben sie eine eigene Rammstein-Show im Repertoire. Zu „Lost Eden“ obendrauf gibt es die Gruppe „Girlpower hoch3“, die heiß und stimmgewaltig ein Live-Show-Erlebnis bieten will. Die Besucher sollen eine Live-Party mit allerhand bekannten Songs aus den Sparten Rock und Pop, Entertainment und pure Leidenschaft erleben, kündigt die Band an.

Der Vorsitzende Oliver Siebold berichtete, dass man für das Waiefescht bereits seit vielen Wochen aktiv in den Vorbereitungen sei. Man habe rund 100 Helferinnen und Helfer aus dem Musikverein und der Dorfgemeinschaft im Einsatz über die drei Festtage. Das Festzelt wird unter Aufsicht von einem Richtmeister von den 40 Aktiven und vielen Helfern auf- und abgebaut werden.

Allein die mehr als 200 Waien aus Zwiebeln, Äpfeln und Zwetschgen, die in Handarbeit in der Inzlinger Bäckerei Kunzelmann hergestellt werden und immer frisch ins Festzelt kommen, erfordern einen großen Arbeitseinsatz.

Und natürlich sind auch weitere Speisen und allerlei Getränke im Angebot. Alles soll zu moderaten Preisen angeboten werden. Ausreichend vorhanden sind Parkplätze auf den Wiesen rund um das Wasserschloss. Die Verkehrsregelung an den drei Tagen übernimmt die Freiwillige Feuerwehr Inzlingen. Mit dem Erlös finanziert der Musikverein Inzlingen die Kosten der Aktiven, der Jungmusiker, des Dirigenten und macht die nötigen Anschaffungen an Noten.

Waiefescht

Samstag, 16. September: ab 12 Uhr Festbetrieb, 20 Uhr Party mit „Lost Eden“. Sonntag, 17. September: 11.30 bis 13 Uhr Musikverein Dossenbach, 13.15 bis 14.45 Uhr Musikverein Wieslet, 15 bis 16.30 Uhr Musikverein Schlächtenhaus-Hofen, 16.45 bis 18.15 Uhr Musikverein Öflingen, 18.30 bis 20 Uhr Stadtmusik Rheinfelden. Montag, 18. September: ab 12 Uhr Firmen- und Handwerkerhock, 15 Uhr Kindernachmittag, im Anschluss Darbietungen der "Teen Dance Gruppe" des Sportvereins Inzlingen, 17.30 Uhr Die Läufelberger Musikanten, ab 20 Uhr Tanz und Unterhaltung mit „Livetime“.