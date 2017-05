Lörrach Vogelschutz: Krähen sind eine harte Nuss

Saatkrähen in der Stadt machen Ärger. Versuche sie loszuwerden, schlugen bislang fehl.

Lörrach (seh) Lörrach ohne Saatkrähen? Das gab’s mal: Erst seit 2004 haben sich die europaweit geschützten Vögel in Lörrach niedergelassen, bevorzugt zum Beispiel in der Haagener Straße oder im Grüttpark. Und dort nerven sie nun. Auf eine Anfrage von Stadtrat Bernhard Escher (CDU) hin fasste die Stadt zusammen, was man schon versucht hat, um der Fülle Herr zu tun. Gebracht hat es herzlich wenig.

Krähen gibt es auch in der Grether- und Wiesentalstraße, beim Campingplatz und Parkschwimmbad oder an der Grenze zur Schweiz. Die schwarzen Vögel gehören zu den intelligentesten und lernfähigsten Tieren überhaupt. Ihre Findigkeit fasziniert, macht es aber auch enorm schwierig, sie zu vergrämen, erläuterte Britta Staub-Abt als Leiterin des städtischen Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz kürzlich im Ausschuss für Umwelt und Technik. Anfragen von Bürgern, aber auch etwa von Autohäusern zu diesem Thema kämen regelmäßig, erklärte Bürgermeister Michael Wilke. Die Tiere machen Lärm.

Der Kot verdreckt Straßen und Autos nicht nur, er hinterlässt im Lack auch Schäden. Dass die Betroffenen die Vögel gerne los wären, stieß im Rat auf Verständnis – außer bei Matthias Lindemer (Freie Wähler), der sagte, ihm bereiteten sie durchaus Vergnügen. Man solle doch die Autos einfach nicht unter die Horstbäume stellen. Angesichts der Parkraumnot auch in den Krähenstraßen fanden das andere Ratsmitglieder nicht zielführend.

Saatkrähen seien relativ selten, erläuterte Britta Staub-Abt – „nur nicht am Oberrhein“. Die Stadt habe rasch reagiert, nachdem sie in der Stadt heimisch wurden. Bis 2013 wurden jährlich – mit Sondergenehmigung – die Nester entfernt. Das Ergebnis: Sie wurden in Windeseile neu gebaut, die Vögel vermehrten sich munter weiter. Als sinnlos habe sich erwiesen, die Bäume zu beschneiden, jede Gabel sei wieder für neue Nester genutzt worden. Ein radikaler „Vergrämungsschnitt“, so Staub-Abt, sei unschön und teuer. Die geschätzten 80 000 bis 150 000 Euro pro Jahr stünden in keinem Verhältnis zu den Erfolgsaussichten. Am Ende schadete das den Bäumen, die Vögel würden nur in die nähere Umgebung vertrieben. Solche Maßnahmen könnten sogar zur Folge haben, dass sich die Kolonien splitten. Noch mehr Vögel wären das Ergebnis.

Auch alle anderen Versuche, die Tiere außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit zu vergrämen, schlugen fehl. Künstliche Uhus im Horstbaum etwa würden von den Rabenvögeln rasch als solche erkannt. Tage später säßen die Krähen den Uhus auf dem Kopf und lachten sich eins, schilderte Staub-Abt. Doch man bleibe dran. „Wir beobachten die Szene aufmerksam“, sagte sie – wirksame Methoden würden angewandt, sobald es sie gebe. Man tauscht sich mit Forschern aus und mit Städten, in denen sich die Saatkrähen ebenfalls wohl fühlen. Bernhard Escher dankte für die Darstellung und fragte an, ob es nicht eine Ausnahmegenehmigung für einen Abschuss gebe.

Schließlich, ergänzte Hans-Dieter Böhringer (SPD), vertrieben die Rabenvögel auch Singvögel. Ein Abschuss in der Stadt komme nicht in Frage, erläuterte Gemeinderätin Claudia Salach (Grüne), die Biologin ist. In der Tat verursachten die geschützten Tiere Lärm und ätzenden Dreck – gegen letzteren könne man sich wehren, indem man die Autos abdecke, wie man das ja auch im Winter gegen das Eis tue, oder indem man Segeltücher spanne. Es seien sogar schon Falken gegen Krähen eingesetzt worden. Nichts habe bisher eine echte Lösung gebracht. Man möge prüfen, ob man wenigstens für den Grüttpark eine Abschussgenehmigung erhalten könne, meinte Escher.

Die werde man nicht bekommen, zeigte sich der Bürgermeister überzeugt. Im Grütt werden jedenfalls schon mal die Mülleimer ausgetauscht, damit die Krähen nicht mehr an den Müll herankommen. Den verstreuen sie nämlich gern über den ganzen Park. In die überarbeitete Polizeiverordnung wurde außerdem ein Fütterungsverbot nicht nur für Tauben, sondern auch für Krähen aufgenommen.