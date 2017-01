Lörrach Versteigerung: 111 Ster schönstes Buchenbrennholz

Zünftiges Programm bei der Hauinger Holzversteigerung am 28. Januar. Der Höhepunkt ist zum Schluss die Versteigerung des sogenanten patriotischen Sters

Lörrach-Hauingens (kbw) höchster Feiertag, die „Haugemer Holzsteigerig“ bei der alten Saatschulhütte hinter dem Rechberg, rückt näher. Das Traditions-Ereignis steigt am Samstag, 28. Januar, von 11 Uhr an. Dazu erwartet werden lokale Prominenz und viele fleißige Holzsteigerer.

Die Holzversteigerung findet immer am letzten Samstag im Januar statt, egal ob es regnet, bitterkalt ist, schneit oder die Sonne scheint. Ein richtiger Holzsteigerer lässt sich vom Wetter eben nicht verdrießen. Nach Einzug des Holzversteigerungskomites mit der badischen Fahne und dem Badnerlied wird Ortsvorsteher und Auktionator Günter Schlecht als untere Polizeibehörde die Regularien für den Ablauf bekanntgeben. Nach der Versteigerung werden von 13 Uhr an die Wäldertombola und die Wälderwettbewerbe gestartet.

Das Brennholz ist schon aufgesetzt und wartet darauf, von Schlecht, Revierförster Markus Dischinger und Protokollantin Bärbel Asal an die Frau oder den Mann gebracht zu werden. Angeboten werden rund 111 Ster schönes und von der Sonne gereiftes Buchenbrennholz mit hohem Heizwert zum Anschlagspreis von 50 Euro pro Ster. Ferner werden angeboten rund 65 Festmeter langes Brennholz zum Anschlagspreis von 55 Euro pro Festmeter, aufgeteilt zu zehn Polter in verschiedenen Größen.

Der Höhepunkt wird zum Schluss die Versteigerung des sogenanten patriotischen Sters sein, des letzten Sters, der unbedingt in Hauingen bleiben soll. Hier rechnet man wieder wie in den Vorjahren mit einem Rekordergebnis jenseits der 1000-Euro-Marke. Diese Summe wird laut einer Abmachung mit Oberbürgermeister Jörg Lutz an das Holzversteigerungskomitee gehen und zusätzlich zu den Erlösen der Wäldertombola sozialen Einrichtungen in Lörrach zugute kommen. Überraschungsprogramm Das bunte Überraschungs-Wälderprogramm des Komitees unter der Leitung von Gerd Turowski sieht Unterhaltung mit dem Männergesangverein Hauingen, Musikverein Hauingen, der großen Wäldertombola mit Überraschungen, Wettsägen, Freizeit-Kräftemessen, traditionelles Handwerk mit Akteuren aus Brombach und politischen Überraschungsgästen vor.

Der Motorradclub Hauingen wird übernimmt die Bewirtung mit Speis und Trank. Passend zur Veranstaltung wird den Teilnehmern wieder die kräftige Wäldersuppe angeboten, zu den Besonderheiten bei der Verpflegung gehören auch die Schwarzwurstringe und Speck mit Haugemer Sägmehl geräuchert. Dem Wald entsprechend ist auch das Getränkeangebot. Parkmöglichkeiten fibt es auf dem Parkplatz oberhalb des Rechbergs.

Termin: Holzversteigerung Hauingen, Saatschulhütte hinter dem Rechberg, Samstag, 28. Januar, von 11 Uhr an.