Lörrach Verletzter Fahrradfahrer randaliert in Rettungswagen

Verletzter Fahrradfahrer randaliert in Rettungswagen

Am Dienstagnachmittag musste die Polizei der Besatzung eines Rettungswagens zu Hilfe kommen. Sie hatte einen verletzten Radfahrer an Bord, der während der Fahrt ins Krankenhaus zu randalieren begann.

Eine Streife fuhr dem Rettungswagen entgegen und traf ihn in Tumringen an. Ein Beamter stieg zu, worauf sich der Patient beruhigte.Der 29-Jährige war sichtlich alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Es stellte sich heraus, dass der Mann mit seinem Fahrrad in Efringen-Kirchen gestürzt war und sich verletzte.Der 29-Jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen und wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.