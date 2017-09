Kreis Lörrach Verkehrsunfall auf der K6351: Alkoholisierter Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Am Samstagabend ist ein 58-jähriger Pkw-Fahrer auf der K6351 von der Fahrbahn abgekommen und nochmal glimpflich davongekommen.

Glück im Unglück hatte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer, der am Samstagabend gegen 21:30 Uhr, von Riedlingen in Richtung Holzen fuhr. In Höhe Riedlinger Bad kam er zu Beginn einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr er auf der Leitplanke entlang auf die Brücke des Feuerbaches und kam dort am Brückengeländer zum Stillstand. Beim Überfahren der Leitplankenträger wurde die Ölwanne abgerissen.Der Fahrer stand unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf Grund der ausgelaufenen Betriebsstoffe waren Feuerwehr und Straßenmeisterei im Einsatz. Die Straße musste für mehrere Stunden halbseitig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 €.Zeugen, insbesondere eine Autofahrerin, die kurz nach dem Unfall am Unfallort angehalten hatte und ausgestiegen war, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0 , in Verbindung zu setzen.