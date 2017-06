Lörrach Unsere Region ist eine Erfolgsgeschichte

Ein Interview mit Metrobasel-Direktorin Regula Ruetz zum Wirtschaftsforum über Perspektiven und Risiken der Wirtschaftsregion.

Frau Ruetz, Metrobasel wagt sich zum Wirtschaftsforum über die Grenze nach Lörrach. Wie kommt es dazu?

Die Stadt Lörrach, respektive der Kreis Lörrach, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Wirtschaftsregion – dazugehören neben dem Kanton Basel-Stadt auch das Fricktal, der Kanton Basel-Landschaft und das Elsass. Als Think Tank befassen wir uns mit der Entwicklung dieser trinationalen Wirtschaftsregion. Dabei spielt die grenzübergreifende Zusammenarbeit eine wichtige Rolle. Als Beispiel seien hier die Grenzgänger und die Ansiedlungen von Unternehmensteilen erwähnt. Deshalb wurde das Wirtschaftsforum Lörrach 2016 erstmals veranstaltet.

Welche Rolle haben die Sparkasse und die Stadt Lörrach?

Es ist eine gemeinsame Veranstaltung. Das Thema wird miteinander abgesprochen.

Welche Bedeutung hat das südbadische Basler Umland für Metrobasel und den Ballungsraum Basel?

Eine sehr große. Die Wirtschaft, aber auch das Gesundheitswesen und die Verwaltung auf der Schweizer Seite sind schlichtweg auf die Tausenden qualifizierten Fachkräfte aus Südbaden angewiesen. Diese schaffen Wohlstand auch auf der deutschen Seite.

Basel ist wirtschaftlich der Motor der Region. Dennoch stellt sich die Frage, ob das Geben und Nehmen im Verhältnis zum Umland stimmt. Wie sehen Sie das?

Ich sehe unsere grenzüberschreitende Vernetzung als großen Vorteil an, von dem nicht nur die Wirtschaft sondern letztendlich auch die Gesellschaft profitiert. Unsere Wirtschaftsregion ist grundsätzlich für beide Länder eine Erfolgsgeschichte. Natürlich entstehen nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, wenn auch in unterschiedlichen Bereichen. Fakt ist jedoch, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit beidseitig zu mehr Wohlstand geführt hat.

Die Aufbruchstimmung, die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit vor zehn, zwölf Jahren beflügelte, ist verflogen. Mitunter entsteht inzwischen der Eindruck, dass die Grenzen wieder höher werden. Haben Sie dafür eine Erklärung?

In vielen europäischen Ländern haben sich Abschottungstendenzen breit gemacht, welche jedoch wieder rückläufig sind. Das kann man bei Wahlen und Abstimmungen beobachten. Sicherlich falsch ist, wenn Abkommen nicht dynamisch an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden können. In unserer Region war die grenzüberschreitende Zusammenarbeit jedoch nie wirklich in Frage gestellt. Wir leben sie Tag für Tag.

Die Veranstaltung thematisiert Perspektiven der Region. Wo sehen Sie die?

Wirtschaft und Zivilgesellschaft können von den Stärken und besseren Angeboten der jeweils anderen Subregion profitieren. Deutschland und die Schweiz haben hochstehende Bildungssysteme und einen großen Pool an qualifizierten Fachkräften, wir verfügen über relativ kompetitive Regulierungen und eine hohe Lebensqualität in der Region. Diese Chancen gilt es zu erhalten.

… und wo sehen Sie die Risiken?

Die Digitalisierung entwickelt sich rasant. Damit künftig geeignete Fachkräfte verfügbar sind, muss sich auch die Aus- und Weiterbildung darauf einstellen und bedürfnisorientierte Lehrgänge anbieten. Zudem braucht es Anpassungen der digitalen Infrastruktur und fortschrittliche Regulierungen der Datennutzung.

Plant Metrobasel weitere Veranstaltungen im Kreis Lörrach?

Die Wirtschaftsforen finden in unterschiedlichen Regionen statt – in den Städten Lörrach und Basel, im Baselland, im Fricktal – und dort jeweils einmal jährlich. Situativ können weitere Veranstaltungen in einzelnen Teilregionen durchgeführt werden.

Zu Person und Forum

Zur Person: Regula Ruetz (63) stammt aus Basel, ist von Beruf Kommunikationsberaterin und seit Anfang 2012 Direktorin von Metrobasel.

Wirtschaftsforum: Das Forum thematisiert Perspektiven und Risiken der Wirtschaftsregion und findet am heutigen Mittwoch, 21. Juni, von 18 bis etwa 19.30 Uhr im Sparkassenforum in Lörrach (Haagener Straße 2) statt.

Neben einem Impulsreferat von Regula Ruetz gibt es eine Podiumsdiskussion, an der unter anderem Landrätin Marion Dammann und Peter Dettelmann, Standortleiter von Evonik in Rheinfelden, teilnehmen. Die Moderation übernimmt der Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz.

Die Teilnahme ist kostenlos, es wird aber um Anmeldung gebeten unter: info@metrobasel.org