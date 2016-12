Lörrach Unsere Projekte sind wie Kinder

Ein Interview mit dem Lörracher Chirurgen Dr. Klaus Brunner, der seit zehn Jahren in ecuadorianischen Krankenhäusern hilft

Herr Brunner, vor zehn Jahren sind Sie als Chirurg in Lörrach in Rente gegangen. Seither pendeln Sie zwischen Lörrach und Ecuador, wo Sie mehrere Monate im Jahr den Ärmsten der Armen helfen. Warum diese Anstrengung, wo Sie doch auch einfach Ihren Ruhestand genießen könnten?

Klaus Brunner: Ich habe Medizin studiert, um Menschen helfen zu können. So war ich kurz nach dem Studium in Indien, sah aber ein, dass erst eine gute Ausbildung erforderlich ist. Nach meiner Facharztausbildung in Ludwigshafen und siebenjähriger Tätigkeit als Oberarzt in Mannheim übernahm ich 1983 die Chirurgische Praxis von Dr. Hoff in Lörrach. Ich hatte bekanntlich viel gearbeitet – doch Ruhestand ist heutzutage kein zutreffendes Wort. Für mich bedeutet es, frei zu sein von beruflichen Zwängen.

Die Welt ist voller Krisengebiete, in denen die medizinische Versorgung katastrophal ist. Warum haben Sie sich mit Ihrer Hilfe für Ecuador entschieden?

2004 bat mich Kurat Schaft, der 1998 in Riobamba/Ecuador die Kolpingschule und das Andenhospital gegründet hatte, ob ich mich nicht dort einbringen möchte. Es würde dringend ein Unfallchirurg am Hospital gebraucht. Ich besuchte Ecuador und war begeistert von der Vielfalt der Natur und der Fröhlichkeit seiner Menschen. Ich spürte: Hier werde ich gebraucht. Die Indigenas sagen, wenn jeder ein Sandkorn bringt, gibt es auch einen Haufen – und ich wollte auch mein Sandkorn beitragen.

Im April dieses Jahres haben Sie in der ecuadorianischen Stadt Canoa ein Erdbeben der Stärke 7, 8 miterlebt, das 660 Menschenleben forderte. Seither sind Sie auch noch in der Erdbebenhilfe engagiert. Wie erleben Sie die Situation im Erdbebengebiet jetzt?

Das Erdbeben riss mich von den Füßen, es war wie im Krieg, unvorstellbar. Jetzt im Herbst habe ich das Gebiet wieder besucht. Die Trümmer sind weitgehend weggeräumt.

Viele Krankenhäuser und Schulen sind zerstört und setzen den Betrieb behelfsmäßig in Zelten fort. Lethargie statt Aufbruch ist zu spüren. Viele Unternehmungsfreudige sind weggezogen. Die Chance zu einer Neugestaltung der Städte wird nicht genutzt. Es wird Jahre dauern, bis wieder ein normales Leben Fuß fassen wird. Inzwischen leben viele in Zeltstätten und gewöhnen sich an das Versorgt werden.

In Ihrem Weihnachtsbrief schreiben Sie, der Abschluss Ihrer Erdbebenhilfe würde das Ende Ihres Förderkreises „Hospital Andino“ einläuten. Was bedeutet dieser Abschluss?

Unser Krankenhaus hat unter dem neuen Geschäftsführer einen tollen Fortschritt hinsichtlich Organisation, Anbindung an die Krankenversicherung und Patientenzahlen gemacht. Das Andenhospital in Riobamba wie das Haus in Sibambe liegen mir am Herzen – doch sie sollen ihren Weg gehen und sind dazu gut vorbereitet. Dauernde Hilfe ist keine Hilfe, sie macht nur abhängig. Die Zeit hat außerdem unsere Mitgliederzahl schrumpfen lassen und auch wir vom Vorstand sind älter geworden.

Anfang Januar werden wir eine außerordentliche Vollversammlung einberufen und wohl Ende Juni 2017 den Förderkreis auflösen.

Weiter bitten Sie in Ihrem Weihnachtsbrief um Spenden für die Anschaffung eines neuen Röntgengeräts und die Renovierung der OP-Säle im Andenhospital Chimborazo. Sie werden jetzt 74 Jahre alt, wie lange wollen Sie sich noch in Ecuador engagieren?

Solange es Spaß und Sinn macht und meine Frau und meine Enkel mich fortlassen. Mit den neuen Röntgengeräten und der Renovierung wollen wir noch einmal finanziell einsteigen, um das Krankenhaus dann auf eigene Füße zu stellen. Unsere Projekte sind für mich wie Kinder, ich werde sie nicht im Stich lassen und werde sie auch nach der Auflösung des Förderkreises weiter betreuen. Wer lässt schon seine Kinder im Stich?

Zur Person

Klaus Brunner wurde 1942 in Konstanz geboren. Er studierte Medizin in Freiburg und arbeitete ab 1977 als Facharzt für Chirurgie. Von 1984 bis 2006 ist er niedergelassener Chirurg und Unfallarzt in Lörrach gewesen. Seit 2007 ist er zwei Mal jährlich für jeweils drei Monate in Riobamba/Ecuador als Chirurg und Traumatologe tätig. Brunner ist Vorsitzender des Förderkreises „Hospital Andino“. (gab)