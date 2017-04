Lörrach Unfallstatistik: Jeder Vierte haut einfach ab

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im Stadtgebiet Lörrach im vergangenen Jahr ganz leicht gestiegen, nämlich um zwölf auf 1534

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Lörrach (seh) Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im Stadtgebiet Lörrach im vergangenen Jahr ganz leicht gestiegen, nämlich um 12 auf 1534. Darunter waren 800 „Kleinstunfälle“. 230 Mal wurden Menschen verletzt (plus 15), davon 44 so schwer, dass er oder sie stationär ins Krankenhaus musste. Ein Todesopfer war 2016 nicht zu beklagen.

Sorge macht die gestiegene Zahl der Fahrradunfälle. Und: Jeder vierte Verursacher macht sich davon. Die Fahrradunfälle, erklärt Bürgermeister Michael Wilke, seien ein „Sorgenkind“. 100 Mal waren 2016 Radler in Unfälle verwickelt, das waren 32 mehr als im Jahr zuvor. Stark gestiegen ist die Zahl der Schulwegunfälle: von 5 auf 15. Ein Dutzend Mal waren Fahrräder beteilt, dreimal Fußgänger. Drei Beteiligte wurden dabei schwer verletzt. 28 Mal (nach 34 Mal 2015) waren Fußgänger in Unfälle verwickelt, sechs Menschen wurden dabei schwer verletzt. Die Zahl der Unfälle mit motorisierten Zweirädern ging zurück auf 40 nach 52 im vergangenen Jahr.

Unfallschwerpunkte lassen sich nach Auskunft von Revierleiter Wolfgang Grethler und seinem Stellvertreter Andreas Nagy bei den Fußgängerunfällen nicht ausmachen, wohl aber bei anderen Ereignissen. Die Kreuzungen an den Bahnübergängen Hauptstraße in Stetten (15 Unfälle), Schillerstraße (9) und Baumgartnerstraße (14) stehen erneut ganz oben. Die Schnittstelle Wallbrunn-/Belchenstraße war mit acht Fällen dabei, die Kreuzung Clara-Immerwahr-/Marie-Curie-Straße mit sechs. Auch an der Ecke Weiler Straße/ Ob der Gasse krachte es sieben Mal.

Hier und am Bahnübergang Stetten habe sicher eine Rolle gespielt, dass die Dammstraße gesperrt war und es viel Ausweichverkehr gab, ist Bürgermeister Wilke überzeugt. Sieben Unfälle gab es am Hasenloch, das mit 40000 Fahrzeugen täglich stark belastet ist. Diese Unfälle sind oft auch schwer. An der Kreuzung Wiesental-/ Tumringer-/ Freiburger Straße gab es zehn Unfälle – auch dies ein bekannter Schwerpunkt.

All diese Punkte habe die Stadt im Blick, so Wilke: „Wir nehmen das extrem ernst“.

Bei den Unfallursachen spielte 165 Mal das Nichtbeachten der Vorfahrt eine große Rolle, 44 Mal war das Tempo zu hoch. 20 Mal war Alkohol im Spiel, vier Mal Drogenmissbrauch. Die Zahl der Unfallfluchten ging um 31 zurück, bewegt sich aber mit 360 Fällen nach wie vor auf einem hohen Niveau. Bundesweit macht sich bei einem Viertel aller Fälle der Verursacher davon – das ist auch im Südwesten nicht anders. In Lörrach ist allerdings mit 45 Prozent die Aufklärungsquote hoch. Eine Kollegin kümmert sich im Revier mit viel Erfolg um dieses Feld. Oft, sagt Andreas Nagy, helfen auch Zeugenaussagen weiter. Weil das Lörracher Polizeirevier 2016 einen Schwerpunkt auf die Wohnungseinbrüche legte, wurde der Verkehr nicht so häufig kontrolliert wie in den Vorjahren.

Gleichwohl werde das in Lörrach immer noch intensiver gemacht als in vielen anderen Revieren. Es gab eine Vielzahl von Gurt-, Handy-, Fahrrad- und Tempokontrollen – gern „zu ungewohnten Zeiten an ungewohnten Orten“, so Grethler.