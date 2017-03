Lörrach Trockener Winter: Wassermangel bremst Kraftwerk aus

Der trockene Winter bereitet den Wasserstromproduzenten Probleme. Das Lörracher Kraftwerk liefert extrem wenig Energie. Auch die Bäume leiden

Lörrach (mft) Dezember und Januar waren extreme Trockenmonate. Nicht nur Wintersportler ächzten unter dem Schneemangel bis Mitte Januar, auch für den Wald stellt die Trockenheit eine Gefahr dar. Und die niedrigen Wasserpegel in den Flüssen machen den Ökostromproduzenten zu schaffen. Auch in Lörrach.

„Eigentlich ist der Januar der ertragreichste Monat“, sagt Andreas Markowsky, Geschäftsführer der Ökostromgruppe Freiburg. Die Gesellschaft betreibt Anlagen zur Gewinnung von Wasser-, Wind- und Sonnenenergie in der Region. Dieses Jahr sei der Januar aber eine Katastrophe gewesen. „Normalerweise produzieren wir im Januar mit dem Kraftwerk in Lörrach Strom für 30 000 Euro“, sagt Markowsky. „Dieses Jahr waren es aber nur 170 Euro.“ Seit Anfang Februar liege die Produktion zwar wieder im Normalbereich, doch bleibe abzuwarten, ob das Planziel des Jahres erreicht werden kann. Wenn nicht, bedeute das weniger Ausschüttungen für diejenigen, die in die Bürgerbeteiligungsanlage investiert haben.Dabei hatte das Jahr 2016 gut angefangen. Gerade im Frühsommer lagen die Erträge noch über den Erwartungen. Ab Juli habe dann aber eine extreme Trockenperiode eingesetzt, die sich erst im Februar wieder normalisiert hat. Dadurch waren schon die Ergebnisse im letzten Jahr trotz des guten Starts leicht unter den Erwartungen.

Während die Ausfälle bei der Energieproduktion unmittelbar zu merken sind, werden die Auswirkungen der Dürre auf den Wald sich erst später zeigen. „Die Abwehrkräfte der Bäume sind vom Wasserhaushalt abhängig“, erklärt Forstbezirksleiter Martin Groß. Mangelt es ihnen an Wasser, dann wird vor allem der Borkenkäfer zum Problem, da die Bäume ihn nicht mehr so effektiv bekämpfen können. „Bäume sind aber robust, sie ertragen so einiges. Wenn es jetzt gut regnet, dann sollte es kein Problem geben“, so Groß. Wenn nicht, dann werde sich das aber erst im Mai zeigen.

Auch bei den Stadtwerken wurde bemerkt, dass der Grundwasserspiegel durch die relativ lange Trockenperiode gesunken ist. Dies hatte aber noch keine Auswirkungen auf die Versorgung der Stadt, wie Sachbearbeiter Max Elias betont. Lörrach habe einen soliden Grundwasserleiter, der nicht so schnell versiege. Als Grundwasserleiter bezeichnet man das Wasser, das ein Fluss unterirdisch im Gestein mit sich führt. Aus diesem wird das Wasser für die Stadt gewonnen.

„In Lörrach ist er wegen der vielen Zuflüsse aus dem Wiesental und dem Schwarzwald sehr mächtig“, sagt Elias. „Da merkt man einen trockenen Winter noch nicht.“

Zahlen

Stromproduktion Wasserkraftwerk in Tumringen: Dezember 2016, Planwert 300 MWh, tatsächlicher Ertrag 2 MWh; Januar 2017, Planwert: 360 MWh, tatsächlicher Ertrag 2 MWh; Februar 2017, Planwert 280 MWh, tatsächlicher Ertrag 255 MWh.