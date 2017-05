Lörrach Tritte und Schläge mit Eisenstange gegen Kopf - zwei Schwerverletzte bei Schlägerei

Von großer Brutalität geprägt war eine Schlägerei am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt von Lörrach.

Der Polizei wurde kurz vor 5 Uhr mitgeteilt, dass in der Spitalstraße eine größere Schlägerei im Gange sei. Daraufhin wurden alle verfügbaren Streifen zusammengezogen und fuhren zum Ort des Geschehens.Dort wurden keine Personen angetroffen, worauf Diensthundeführer den näheren Bereich absuchten.Hierbei wurde beim Karstadt-Parkhaus ein blutüberströmter junger Mann entdeckt und sofort der Rettungsdienst angefordert.Im weiteren Verlauf sichteten die Beamten einen weiteren Verletzten und drei Männer, von denen zwei mit Taxis wegfahren wollten. Die Verletzten wurden umgehend ins Krankenhaus gebracht und drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.Diese waren nach Angaben von Zeugen an der Schlägerei beteiligt und agierten dabei besonders brutal. So sollen sie mit einer Eisenstange auf einen 29-Jährigen eingeschlagen und gegen dessen Kopf getreten haben, als das Opfer bereits am Boden lag.Die Polizei fand bei der Absuche des Tatortes eine Eisenstange und stellte sie sicher. Bei den Beteiligten handelt es sich um fünf Männer im Alter zwischen 21 und 29 Jahren unterschiedlicher Nationalitäten. Mehrere von ihnen sind in der Schweiz gemeldet.Der Grund der Auseinandersetzung ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.