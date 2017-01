Lörrach Trinkwasserschutz: Lörrach zückt Trumpfkarte im Spitalpoker

Lörrach OB Jörg Lutz sieht seine Stadt beim Wettlauf in der Standortsuche für das neue Zentralklinikum ganz weit vorne. Zu den "unheimlich vielen guten Argumenten" kommt noch der Trinkwasserschutz als "alles entscheidendes Kriterium" hinzu.

Die Stadt Lörrach geht optimistisch in die entscheidende Phase der Standortsuche für das neue Zentralklinikum. „Wir haben unheimlich viele gute Argumente“, fasste Oberbürgermeister Jörg Lutz die Situation zum Jahreswechsel zusammen. Die gute Erreichbarkeit, die Nähe zum Gesundheitsstandort Basel, die Stellung als Oberzentrum und die Tatsache, dass Lörrach bereits jetzt als großer Klinikstandort etabliert ist – all das sind für den Oberbürgermeister gute Gründe. Ein alles entscheidendes Kriterium könnte jedoch der Trinkwasserschutz werden. „Lörrach hat dieses Problem gelöst“, stellt Oberbürgermeister Jörg Lutz zufrieden fest. Das Lörracher Angebot ist sowieso schon jetzt weitgehend als Gewerbefläche ausgewiesen und somit unbedenklich, auch die zusätzlichen Teile im Randbereich liegen außerhalb der Trinkwasserschutzzone II.

Der Lörracher Vorschlag ist eine Kombination der Fläche Entenbad-Ost, die als neues Gewerbegebiet bereits in der Erschließung war, mit Teilen des Gebiets Entenbad-Nord. So wird einerseits die erforderliche Größe erreicht (rund zehn Hektar), andererseits wird kein Land in Anspruch genommen, das noch im Schutzbereich II der Trinkwassergewinnung Wilde Brunnen liegt. Erreicht wird dies durch einen zusätzlichen Schwenk der Landstraße Hauingen-Steinen, die weiter nördlich wegen des Trinkwasserschutzes mittelfristig so oder so verlegt wird. OB Jörg Lutz weist darauf hin, dass in der Trinkwasserschutzzone II eigentlich keine bauliche Nutzung zulässig ist – es sei denn, in besonderen Ausnahmesituationen oder mit besonderen Schutzvorrichtungen. Dies sei jedoch bei einer Großklinik unrealistisch.

Mit Blick auf Schopfheim, wo Teile des dortigen Standortvorschlags in der Schutzzone II liegen, meint Lutz: „Ist ein Standort überhaupt ein Standort, wenn ein großer Teil in der Wasserschutzzone II liegt?“ Lörrach fordert aus diesem Grund bei der Standortauswahl einen optimierten Kriterienkatalog, in dem auch der Trinkwasserschutz enthalten ist. Dann könne es nämlich sein, so meint Lutz, dass am Ende gar nicht die viel diskutierte Erreichbarkeit eine entscheidende Rolle spielt, sondern die einfache Frage, „wo man überhaupt bauen kann“. Einen Vorschlag ohne Trinkwasserproblematik zu präsentieren, lässt sich Lörrach einiges Kosten. Es werde zum Beispiel beim zusätzlichen Bogen der Landstraße nicht ohne Lörracher Beteiligung gehen, räumt Lutz ein. Doch unter Berücksichtigung des Grundstücksverkaufs werde „Lörrach eben herauskommen“.

Auch ohne Trinkwasserproblematik sieht sich Lörrach in der Favoritenstellung für die anstehende Kreistagsklausur zur Klinikfrage und zur Standortentscheidung im März. Bei allen Verkehrsträgern und auch bei der Erreichbarkeit mit Rettungswagen kann der Standort Entenbad nach Lörracher Berechnungen für den größten Teil der Kreisbevölkerung die besten Anfahrtszeiten bieten (siehe auch Infokasten). Dies habe auch ökologische Vorteile, weil damit der geringste CO2-Ausstoß verbunden sei. Es geht nicht um die geografische Mitte, sondern um einen Standort inmitten der Menschen, fasst Lutz das zentrale Lörracher Argument zusammen.

Fahrtwege im Vergleich