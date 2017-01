Treff für Menschen ab 50 mit Tagesfreizeit

Treffpunkt ab 50 heißt zukünftig PlusPunktZeit. 76 ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren sich bei vierteljährlichen Programmangeboten

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Lörrach (rud) Kommende Woche startet der Treffpunkt ab 50 unter neuer Bezeichnung seine vierteljährliche Programmangebote. „PlusPunktZeit“ heißt die städtische Seniorenarbeit jetzt. Erarbeitet wurde der neue Name von einer Projektgruppe unter Leitung von Renate Riemensperger und begleitet von Mediator Armin Geilenkirchen.

Schon als der neue Treffpunkt 1990 aufgebaut wurde habe man ein bisschen gespürt, dass das Angebot sich eigentlich an ältere Menschen richte, stellte Jörg Lutz gestern bei einer Feier im Alten Rathaus fest, bei welcher die neue Bezeichnung den 76 ehrenamtlichen Mitarbeiterin bekanntgegeben wurde. „In den vergangenen Jahren sind rund um den Treffpunkt ab 50 Strukturen gewachsen, die sich stets flexibel den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen in unserer Stadt angepasst haben“, berichtete der Oberbürgermeister. Die neue Bezeichnung PlusPunktZeit greife dies auf, denn die ehrenamtlichen Gruppenleiter und Besucher definierten sich nicht vorranging über die Altersstruktur, sondern fänden über gemeinsame Interessen zusammen.

Dass die Seniorenarbeit und ihr Name nicht mehr richtig zusammen passen, sei vor allem bei einem Präsentationsstand afu deer Regiomesse im März 2016 deutlich geworden, erklärte auch Renate Riemensperger, die Leiterin des Treffpunktes ab 50. Dort hätten sehr viele Besucher wissen wollen, wie sie mit 50 Lebensjahren Zeit finden könnten, um tagsüber an den zahlreichen interessanten Angeboten teilzunehmen. Auf der anderen Seite habe ein Achzigjähriger mit einem Lächeln gesagt: „Zu Ihnen komme ich, wenn ich mal alt bin.“ Das chronologische Alter, so Lutz, sage heutzutage nichts mehr über den tatsächlichen Lebensabschnitt aus.

Nicht bloß im Treffpunkt seien die Innovationskraft und die Bereitschaft, sich ehrenamtlich in der Seniorenarbeit zu betätigen, sehr groß. Bevor der neue Namen als Schriftzug auf der Leinwand enthüllt wurde, skizzierte Riemensperger den Prozess der Umbenennung und dankte den ehrenamtlichen Projektmitgliedern Hubert Bernnat, Rosemarie Chaffard, Brigitte Hertl, Heidi Merle, Hilmar Peter, Petra Pompé und Helmut Porsche.

Mit „PlusPunktZeit“ könne nun das ganze Spektrum der Menschen mit Tagesfreizeit abgedeckt werden. Denn für alle diese Personen bedeute es ein großes „Plus“, sich an einem „Punkt“ zu treffen und gemeinsam sinnerfüllt „Zeit“ zu teilen.

Nächste Veranstaltungen: Trilogie „PlusPunktZeit“, 16. Januar „Plus“, 23. Januar, „Punkt“, 30. Januar, „Zeit“, jeweils ab 14 Uhr Kaffee/Tee im EG-Forum, ab 15 Uhr Sonderveranstaltungen