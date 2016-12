Grenzach-Wyhlen Totalschaden nach gefährlicher Chaosfahrt durch Wyhlen

Zu einer Chaosfahrt eines Autofahrers kam es am Montagabend in Wyhlen. Offenbar vollkommen alkoholisiert fuhr ein 41-Jähriger vom Bahnhof Wyhlen über die Eisenbahnstraße auf die B34, um nach der Rührbergkreuzung gegen einen Laternenpfahl und Pfeiler eines Vordachs einer Gaststätte zu rasen, wo die Chaosfahrt ein jähes Ende fand.

Unterwegs streifte der auf einer Felge fahrende Mann mehrere Häuser und fuhr Verkehrszeichen um. Bis auf den Mann selbst gab es keine Verletzten. Pressesprecher Dietmar Ernst umschreibt den Vorfall so: „Das war eine regelrechte Chaosfahrt!“

Kurz nach 19.30 Uhr wurde die Polizei von einem Passanten informiert, dass beim Bahnhof Wyhlen ein Fahrzeug mit einem platten Reifen fahre. Offenbar war der Fahrer sehr schnell unterwegs, denn am Kreisverkehr kam das Auto laut dem Zeugen ins Schleudern und fuhr in einen Gartenzaun. Da der Polizeiposten in Grenzach-Wyhlen um die Zeit nicht mehr besetzt ist, kam eine Streife aus dem Rheinfelder Revier. Die Beamten fuhren zuerst zur gemeldeten Stelle und fanden dort am Kreisverkehr Teile eines Reifens. Der Fahrer musste also auf der Felge weitergefahren sein. Entsprechende Spuren konnte man auf der Straße und auf den Gehwegen sehen.

Auto bleibt nach mehreren Kollisionen stehen

Die Beamten verfolgten die Spur zum Kindergarten Hebelschule, wo der Fahrer auf die B34 gefahren war. Hier war ein Verkehrszeichen umgefahren. Auf der Fahrt über die B34 hatte der Fahrer mehrere Hauswände gestreift. „In der Höhe der Lörracher Straße kam es dann zu einem Vollcrash“, so Dietmar Ernst. Der Fahrer fuhr gegen eine Straßenlaterne und in das Vordach einer Wirtschaft, das erst kürzlich fertiggestellt worden war. Das Auto habe sich gedreht und sei schließlich mit einem „absoluten Totalschaden“ mitten auf der Bundesstraße zum Stehen gekommen.

Der 41-jährige Fahrer war verletzt und musste ins Krankenhaus, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Polizei hat den Schaden in einer ersten Schätzung auf 20 000 Euro beziffert. Dieser Wert kann allerdings leicht steigen, wenn alle Schäden gefunden sind. Neben dem Totalschaden an dem VW Passat des 41-Jährigen, der laut Polizei aus dem Kreis Waldshut-Tiengen stamme, kommen nämlich die Schäden an Schildern, Zäunen, Hauswänden, der Straßenlaterne und schließlich am Vordach der Wirtschaft dazu.

Die B34 war längere Zeit halbseitig und mindestens eine Stunde komplett gesperrt. Erst um 21.47 Uhr war die Unfallstelle komplett geräumt, die von der Polizei, dem Rettungsdienst, einem Notarzt der Feuerwehr Grenzach-Wyhlen und dem Werkhof angefahren worden war. Der Passat musste abgeschleppt werden.

Polizei sucht weitere Geschädigte

Die Polizei sucht nun nach weiteren Geschädigten der Chaosfahrt. Offenbar wurden auch Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer durch den 41-Jährigen gefährdet. Ein Zeuge hatte von einem Fußgänger gesprochen, der zur Seite gesprungen war, als der Chaosfahrer auf ihn zugefahren sei. Matthias Himmelreich aus Wyhlen hat den Unfall gesehen und war mit seinem Roller zur Ecke B34/Hutmattenstraße gefahren. Dort lieh ihm eine Frau eine Warnweste, und er begann als Unterstützung der Einsatzkräfte, die Fahrzeuge aus Richtung Grenzach in die Hutmattenstraße und Kirchstraße um die Unfallstelle zu leiten. Nach mehr als zwei Stunden wunderte der 25-Jährige sich allerdings, als die Einsatzkräfte den Unfallort verließen und ihm niemand Bescheid gab, dass er auch gehen könne. Claus Werner, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Grenzach-Wyhlen, sagte, dass Verkehrslenkung Aufgabe der Polizei ist. Die Feuerwehr sperre nur ab. Das tat sie in Höhe der Schlipfhalde.

Man hatte mit 17 Mann Besatzung und vier Fahrzeugen genug mit ausgelaufenen Betriebsmitteln, der stark beschädigten Laterne, die noch unter Strom stand, und dem Abstützen des Vordachs der Wirtschaft zu tun. Dietmar Ernst war erstaunt, von dem jungen Mann zu hören, der im Polizeibericht nicht erwähnt wird.

Auch Ernst betonte, dass eine solche Verkehrslenkung grundsätzlich Aufgabe der Polizei sei. Als Privatperson könne man sich haftbar machen, wenn es etwa durch Vorgaben, wie zu fahren sei, zu Unfällen komme.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Rheinfelden zu wenden unter Tel. 07623/74040.