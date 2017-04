Lörrach Teure Immobilien: Zweijahresbericht belegt rasante Preisanstiege

Lörrach in Deutschland unter Top 20. Wenige Eigentumswohnungen auf dem Markt

Lörrach (dam) Lörrach ist ein teures Pflaster. Bei den Immobilienpreisen bewegt sich die 50 000 Einwohner-Stadt auf einem Niveau, das attraktive Großstädte ab 250 000 Einwohner erreichen. Bei den Preisen für Grundstücke und Eigentumswohnungen liegt Lörrach unter den Top 20 in Deutschland. In den vergangenen beiden Jahren stiegen die Grundstückspreise in Lörrach um 12,8 Prozent, die Preise von Eigentumswohnungen stiegen im Schnitt sogar um 18,5 Prozent. In Spitzenlagen auf dem Leuselhardt kostet ein Quadratmeter Baugrund mittlerweile 620 Euro.

Die neuen Zahlen stammen aus der Analyse des Gutachterausschusses, in dem Fachleute und Angehörige der Verwaltung Immobilienwerte bestimmen. Um dabei sicher zu sein, werden tatsächlich vollzogene Grundstücks- und Wohnungsgeschäfte ausgewertet und ihrer Lage in mehr als 30 Richtwertzonen zugeordnet.

Außerdem werden Alter der Immobilien und die Art der Bebauung berücksichtigt. Bei mehr als 1000 Verkäufen, die in 2015 und 2016 angefallen sind, ergibt sich so ein repräsentatives Bild. Thomas Welz, der Leiter des städtischen Fachbereichs für Vermessung, und Gerold Hain, der die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses betreut, sehen in den so ermittelten Richtwerten auch tatsächlich jene Preise, die derzeit am Markt erzielt oder sogar übertroffen werden. Denn klar ist: Die Grenzlage und die regionale Sonderkonjunktur mit den florierenden Arbeitsmärkten im deutschen und erst recht im schweizerischen Teil des Dreiländerecks werden vermutlich zu einem weiteren Anstieg führen.

Nach wie vor ist die Nachfrage größer als das Angebot, so dass die Preise vermutlich noch weiter nach oben gehen werden. „Der Preis korreliert nicht immer mit dem Wert“, sagt Thomas Welz. Der Gutachterausschuss lege kein Wert-, sondern ein Marktgutachten vor. Auch wenn derzeit der Markt für frisches Bauland oder für neue Eigentumswohnungen wie leergefegt ist, gibt es doch einen schwunghaften Handel. In den vergangenen beiden Jahren wurden jeweils etwa 1100 Immobiliengeschäfte getätigt. Das waren zwar schon einmal mehr, doch die dabei erzielten Umsätze stiegen um 20 Prozent im Vergleich zu den Ergebnissen in 2013/14 und erreichten Rekordwerte. 2015 und 2016 wurden in Lörrach Immobilien im Wert von jeweils 215 Millionen Euro gehandelt. Beim Baugrund sind die Wohngebiete Leuselhardt und Auf Eggen/Maienbühl die Toplagen mit Durchschnittspreisen um 600 oder gar 620 Euro je Quadratmeter, abgesehen von den Sonderfällen der Innenstadtlagen, wo in einzelnen kleinen Teilbereichen Werte bis zu 1470 Euro erreicht werden. Auch der Hünerberg liegt noch über der 500-Euro-Grenze.

Weil wenig neue Eigentumswohnungen auf dem Markt sind, explodieren die Preise bei den Gebrauchtimmobilien. Innerhalb von zwei Jahren wurde bei gebrauchten Eigentumswohnungen ein Preisanstieg von 26,4 Prozent erzielt.

Der durchschnittliche Quadratmeterpreis von gebrauchten Eigentumswohnungen liegt jetzt über 2000 Euro je Quadratmeter. Bei neuen Wohnungen stieg das Preisniveau um neun Prozent auf durchschnittlich 3600 pro Quadratmeter. Gäbe der Markt mehr her, so schätzt Gerold Hain, hätte man in Lörrach leicht die doppelte Anzahl an Eigentumswohnungen verkaufen können.

Die Dynamik des Lörracher Wohnungsmarkts machen Thomas Welz und Gerold Hain an einer einfachen Rechnung fest: Eine etwa 40 Jahre alte Eigentumswohnung erzielt heute fast den Preis, der vor zehn Jahren für eine neue bezahlt werden musste.

Preise

Grundstückspreise Innenstadt: 500 – 1470 (+ 6,25 Prozent) Nordstadt: 410 (+10,8 Prozent Homburg: 380 (+11,8 Prozent) Hünerberg: 550 (22,2 Prozent) Leuselhardt:620 (10,7 Prozent) Auf Eggen/Maienbühl: 600 (15,4 Prozent) Salzert: 390 (18,2 Prozent) Tüllinger Berg: 470 (11,9 Prozent) Tüllingen: 400 (14,3 Prozent) Tumringen Süd: 450 (12,5 Prozent) Haagen, Röttelnweiler: 380 (8,6 Prozent) Stöckmatten/Lingert: 360 (12,5 Prozent) Lingertrain/Siegmeer: 350 (12,9 Prozent) Hauingen Leh/Lehbühl: 360 (9,1 Prozent) Steinsack – Ortmatt: 340 (9,7 Prozent) Brombach: 360 (12,5 Prozent) Brombach Bühl: 390 (11,4 Prozent) (Alle Angaben in Euro/Quadratmeter)