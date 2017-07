Lörrach Susanne Eisenmann lässt sich beim SAK erklären, warum Schule und Jugendarbeit nicht immer gut abgestimmt sind

Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann besuchte am Freitag den SAK, der in der Schulkindbetreuung tätig ist.

Mit qualifiziertem Personal sei der SAK pädagogisch engagiert und versehe eine Tätigkeit, die die Schule selbst nicht leisten kann, sagte Geschäftsführer Jürgen Rausch. Dass die Finanzierung dafür oft nicht gesichert ist, erschwere die Arbeit erheblich, sagte Rausch der Ministerin.

Der Landkreis Lörrach sei sehr sozialpolitisch orientiert, stellte der CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Armin Schuster fest, der die Ministerin nach Lörrach eingeladen hatte. Der SAK, den sie am Nachmittag besuchte, ist als Dienstleister an 13 Schulen im Landkreis mit der Schulkindbetreuung beauftragt. Doch die Schnittstelle zwischen Kinder- und Jugendarbeit auf der einen und Schule auf der andere Seite funktioniere nicht richtig, und das Problem sei systembedingt, sagte Jürgen Rausch. Der SAK hat in den letzten Jahren kontinuierlich an der Qualität seiner Angebote gearbeitet, Mitarbeitende qualifiziert, neue Angebote entwickelt und zusammen mit den Schulen versucht, ein bestmögliches, ganzheitliches Bildungsangebot für alle Schüler und Schülerinnen sicherzustellen. Mit seinem Fachbereich „Zeit und Wissen“ bietet er auch qualifizierende pädagogische Fortbildungen an.

„Schule braucht mehr Selbstbestimmung, Schule muss sich aber auch eingestehen, dass sie die komplexen Herausforderungen des Schulalltages schon lange nicht mehr alleine bewältigen kann“, stellte Jürgen Rausch fest. Dennoch gebe es oft Vorbehalte, die beseitigt werden müssen, sagte er. Susanne Eisenmann stimmte zu, dass Instrumente der Jugendhilfe an der Schule durchaus wichtig und sinnvoll sind, aber die Schulen oft Schwierigkeiten haben mit dem, was von außen kommt. Zudem gebe es Vereine, die Jugendarbeit, auch an Schulen, machen, aber der Mehrwert einer qualifizierten pädagogischen Arbeit werde oft nicht erkannt, meinte sie.

Dass die Schule mit Partnern zusammenarbeitet, hält sie indessen für zwingend.Der SAK arbeitet sehr individuell mit den Kindern und orientiert sich an ihren Potenzialen. Es sei wichtig, dass etwa Kinder, die in der Schule nicht so erfolgreich sind, an anderer Stelle Erfolge erleben und merken, dass sie auch etwas können, was Auswirkungen auf ihre Persönlichkeit und ihr Verhalten habe, stellte Jürgen Rausch fest.

Die ordnungspolitischen Vorgaben, Kürzung von Zuschüssen durch das Regierungspräsidium, das Zurückziehen von zugesicherten Zuwendungen, Dokumentation und Kontrollverfahren des Mitteleinsatzes, aber auch fehlenden beruflichen Perspektiven für qualifiziertes Personal, erschweren die Arbeit der freien Träger in der Kinder- und Jugendarbeit, kritisierte Rausch. Der SAK beschäftige hochqualifizierte Fachkräfte, habe aber ein großes Finanzierungsrisiko.

„Das ist sehr unbefriedigend für uns und führt dazu, dass wir Mitarbeiter nicht halten können“, sagte er. Ministerin Eisenmann sagte zu, dass der Verwaltungsaufwand gesenkt werden soll, und gestand ein, dass die Systeme schlecht aufeinander abgestimmt sind. Man müsse daran arbeiten, einen ganzheitlichen Ansatz zu finden, wie das im europäischen Ausland eher der Fall sei. Zur Finanzierungsproblematik machte sie keine Aussagen.