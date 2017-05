Lörrach Streit wegen Zigarettenschachtel endet für 28-Jährigen im Krankenhaus

Zwei junge Männer gerieten am Donnerstagabend im Grüttpark wegen einer verschwundenen Zigarettenschachtel derart miteinander in Streit, dass der jüngere schließlich eine Bierflasche auf dem Kopf des älteren zerschlug.

Der 28-Jährige hatte seinem 22-jährigen Bekannten vorgeworfen, dass dieser ihm ein Packung Zigaretten aus dem Rucksack gestohlen habe.Der 22-Jährige bestritt dies, was zu einem heftigen Streit führte, in dessen Verlauf der 22-Jährige schließlich mit einer Bierflasche zuschlug und seinem Kontrahenten eine stark blutende Kopfplatzwunde zufügte.Der 28-Jährige musste daraufhin mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht werden. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.