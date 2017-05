Lörrach Straße nicht isoliert sehen

Lörrach ist eine tolle Erlebnisstadt, darin sind sich Oberbürgermeister Jörg Lutz und Pro Lörrach einig. Damit das so bleibt und sich sogar noch verbessert, arbeiten Stadt und Aktionsgemeinschaft eng zusammen

Lörrach (rud) Lörrach ist eine tolle Erlebnisstadt, darin sind sich Oberbürgermeister Jörg Lutz und Pro Lörrach einig. Damit das so bleibt und sich sogar noch verbessert, arbeiten Stadt und Aktionsgemeinschaft eng zusammen. Bei der Hauptversammlung am Montagabend zeigte sich der Vorsitzende Werner Breuer dankbar darüber, wie kurz die Wege da sind. Auch beim Thema „Grabenstraße“ zieht man an einem Strang.

Wie geht es nun mit der Grabenstraße weiter? Die Gemengelage stellt sich nicht einfach dar: Zunächst einmal sind da Anwohner und Geschäftsleute mit ihren unterschiedlichen Interessen. Während die einen ihr Ruhebedürfnis beachtet wissen wollen, müssen die anderen für die Kundschaft erreichbar sein. Obendrein gibt es die rechtlich bindende Entscheidung des Gemeinderats vom November, die Grabenstraße in eine Fußgängerzone zu verwandeln, die umgesetzt werden muss. Bevor nun der Probelauf starten kann, müssen wie Lutz der Versammlung erklärte, jede Menge rechtliche Rahmenbedingungen beachtet werden.

Etwa wie die Zufahrt zur Tiefgarage oder die Durchfahrt der Busse gewährleistet werden kann. „Da steckt der Teufel im Detail“, so Lutz. Gegenwärtig kläre man gerade mit der Polizei, wie die Probephase ohne Poller ausgeführt werden kann. Bei Pro Lörrach will man die Grabenstraße nicht losgelöst von Postareal und Palmstraße sehen, die ja der Fußgängerzone auch einmal zugeschlagen werden soll.

Darin ist man im Übrigen auch einig mit dem Stadtoberhaupt, der die Aktionsgemeinschaft in alle diesbezüglichen Diskussionen mit einbezogen hat. Als zweckmäßiger erachten beide, mit solchen Maßnahmen abzuwarten und später gemeinsam für Grabenstraße und das neu gestaltete Areal auf und um den Postplatz herum einen Gesamtplan zu schmieden.

„Fakt ist, es wird eine Probephase geben und wir werden in nächster Zeit die Grabenstraße als Fußgängerzone haben“, erklärte Werner Breuer den versammelten Pro Lörrach-Mitgliedern. Ende des Jahres werde man aber die Sinnhaftigkeit der Maßnahme per Kosten-Nutzen-Analyse überprüfen lassen. Die Zusage der Stadt, dass mindestens morgens die Zugangszeiten über die Poller um eine halbe Stunde bis 11 Uhr verlängert werden, liegt bereits vor. Breuer bat die Pro Lörrach-Mitglieder um Rückmeldungen während des Probelaufs. „Wir wollen eine gemeinsame Lösung mit Palmstraße und Postareal, und dass dann eine sinnvolle Karenzzeit für alle Beteiligten – Spediteure und Geschäftsleute – eingeräumt wird.“

Grabenstraße und Postareal – da liegt nach Angaben von Jörg Lutz der Ball gegenwärtig bei den Investoren, die Mietverträge sind auf Ende 2017 gekündigt – sind nicht die einzigen spannenden Dinge, die zukünftig in Lörrach passieren werden. Auch das Thema „Zentralklinikum“ wird die Stadt gehörig umkrempeln. 2025 fällt das jetzige Klinik-Grundstück von Röntgen- bis Ötlinger Straße an die Stadt zurück. Dann hat man eine riesige innenstädtische Fläche neu zu bespielen. Bei Pro Lörrach ist man derweil eifrig dabei, die Vorzüge Lörrachs besser zu präsentieren, etwa durch die mit Hilfe der Agentur Kolibri erfolgte Modernisierung des Erscheinungsbildes oder durch eine neue Homepage. Am letzten Juliwochenende wird man neben Frühlings- und Herbstfest mit „Lörrach beacht“ eine weitere Veranstaltung präsentieren.