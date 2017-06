Lörrach Stimmen-Festival: Gefahren nicht ausblenden

Sicherheit ist zu einem zentralen Thema geworden – für die Politik, für die Bevölkerung und auch für Organisatoren öffentlicher Großveranstaltungen und Festivals. Das gilt auch für das Stimmen-Festival, das nächste Woche beginnt

Lörrach (alb) Der Terror, der dieser Tage europäische Metropolen und Großstädte heimsucht, verschiebt Prioritäten. Sicherheit ist zu einem zentralen Thema geworden – für die Politik, für die Bevölkerung und auch für Organisatoren öffentlicher Großveranstaltungen und Festivals. Das gilt auch für das Stimmen-Festival, das nächste Woche mit dem Prolog „Stimmen on Tour“ beginnt.

„Die Gefahr und das Risiko, als Veranstalter mit Terror konfrontiert zu werden, ist derzeit nicht auszublenden“, erfährt Stimmen-Chef Markus Muffler. Das Sicherheitskonzept für die großen Open-Air-Konzerte am Lörracher Marktplatz und auch im Rosenfelspark, das schon in den vergangenen Jahren behutsam angepasst worden ist, wird für das aktuelle Festival in Abstimmung mit der Stadt, der Polizei und dem Security-Partner ELOO-Sicherheit erneut überarbeitet, kündigt der Festivalleiter an.

„Wir diskutieren den Sicherheitsaspekt angesichts der Entwicklungen nochmal anders, als es vor zehn Jahren der Fall war“, erläutert Muffler. Dabei aber gehe es keineswegs nur um die am Marktplatz ohnehin längst obligatorische Kontrolle von Taschen und dem Verbot, Flaschen oder auch Regenschirme mit in die Konzertarena zu nehmen. Dennoch sei das Festival an beiden Standorten in puncto Kontrolle schon jetzt „gut aufgestellt“, da das Konzertgelände sowohl am Marktplatz wie auch am Rosenfelspark vergleichsweise gut durch Bebauung und andere natürliche Barrieren geschützt und abgrenzt sei.

Andererseits könne sich das Thema Sicherheit angesichts von Anschlägen wie auf dem Boulevard des Anglais vor einem Jahr in Nizza, auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz im Dezember oder auf der Westminister-Brücke in London im März nicht mehr nur auf das engere Festivalgelände beschränken.

„Wir werden versuchen, der Gefahrensituation so weit wie möglich Rechnung zu tragen“, sagt Muffler. Aber, das in einem „realistischen Maß“, schiebt er gleich nach. Infolge komme es im Vergleich zu früheren Festival sicher noch zu kleinen Korrekturen, die an der einen oder anderen Stelle auch für das Publikum spürbar werden. Aber „das sind Kleinigkeiten“, betont Muffler. Konkreteres dazu will er allerdings einstweilen noch nicht verraten, sondern erst kurz vor den Konzerten kommunizieren.

Klar aber ist, dass die automatischen Poller, die die Zufahrt in die Lörracher Innenstadt und den Marktplatz inzwischen blockieren, derzeit allemal willkommen sind. „Über diese Poller sind wir jetzt echt froh“, sagt der Festivalchef. Die Polizei, die bereits seit dem Frühjahr mit Markus Muffler und der Festivalleitung Sicherheitsfragen erörtert, kann den Pollern dieser Tage ebenfalls viel abgewinnen, wie der stellvertretende Leiter des Lörracher Reviers Andreas Nagy schildert. Das gilt allerdings nicht nur für das „Stimmen“-Festival, sondern für alle öffentlichen Großveranstaltungen in der Innenstadt wie das Weinfest oder den Weihnachtsmarkt.

Deren vergangene Ausgaben liefern aus polizeilicher Sicht denn auch eine Art Blaupause für die aktuellen „Stimmen“, skizziert Nagy weiter. Darüber hinaus sei das in den vergangenen Jahren erarbeitete, umfangreiche Sicherheitskonzept bereits in dem einen oder anderen Detail nachgearbeitet und angepasst worden und könne lageabhängig spontan weiter nachjustiert werden.

Klar sei zudem, dass die Polizei bei den Open-Air-Konzerten mit Fußstreifen verstärkt Präsenz zeigen werde. Die Stadtverwaltung ist auch bemüht, das Thema nicht unnötig zu dramatisieren. Die Verwaltung sehe aktuell bislang jedenfalls keinen erhöhten Handlungsbedarf, teilt die Presseabteilung auf Anfrage mit.

Das Sicherheitskonzept sei zunächst Sache des Veranstalters. Dieses prüfe die Stadt dann im Rahmen der üblichen und im Übrigen jedes Jahr neu zu beantragenden Genehmigung für die Sondernutzung des öffentlichen Raums, bespreche es mit den beteiligten Akteuren – von der Polizei bis zum Deutschen Roten Kreuz – und verlange gegebenenfalls Nachbesserungen. Einen Grund, von vorne herein höhere Auflagen zu machen als bisher, gebe aus Sicht der Stadt bislang aber nicht.