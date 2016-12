An der Unterführung Obere Riehenstraße bei der Einmündung in die Basler Straße kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu langen Staus und Wartezeiten an der Ampel, unter anderem wegen einer neuen Steuertechnik

Der Freitagmorgen katastrophal, der Montagmorgen nicht ganz so schlimm: An der Unterführung Obere Riehenstraße bei der Einmündung in die Basler Straße kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu langen Staus und Wartezeiten an der Ampel. Anwohner und Autofahrer haben zwei Ursachen dafür ausgemacht: die neue Ampelschaltung an der Einmündung und die rote Wartezone für Radfahrer.

„Um sechs Uhr ist die Nacht vorbei“, schimpfte ein verärgerter Anwohner aus der Pestalozzistraße am Telefon, „nur noch Gehupt und Verkehrslärm.“ Und per Mail bemängelt ein Leser, dass jetzt eines der Schlupflöcher unter der Bahn hindurch verstopft und der Lörracher Ost-West-Verkehr vollends abgewürgt werde. Die Anwohner haben beobachtet, dass in der Grünphase bestenfalls noch fünf Fahrzeuge in die Basler Straße einfahren können – früher waren es 15 bis 20 – und die anschließende Rotphase satte drei Minuten dauert.

Hinzu kommt, dass an der Einmündung eine Wartezone für Radfahrer Fahrräder angelegt wurde. Damit fällt die Rechtsabbiegespur weg und Autofahrer, die früher in Richtung Bahnhof Stetten abbogen und die Warteschlange verkürzten, stehen jetzt mit im Stau. Klaus Dullisch, Fachbereichsleiter Straßen, Verkehr, Sicherheit bei der Stadt Lörrach, kann den Unmut verstehen: „Die Leute sind zu Recht verärgert“, gibt er zu und ist selbst nicht glücklich über die Situation.

Diese ist eingetreten, weil die Steuerungsanlage der Ampel ausgetauscht werden musste. „Nach 15 bis 20 Jahren ist das einfach notwendig“, begründet Dullisch diese Maßnahme, die eigentlich roputinemäßig ausgeführt wird. Das Problem: Das neue Programm hat nicht richtig funktioniert. Der Fachbereichsleiter war gestern selbst morgens um 6 vor Ort, um die Lage zu begutachten. „Wir haben dann vorübergehend auf Handsteuerung umgestellt, um den Verkehr besser abfließen zu lassen“, berichtet Dullisch.

Auch ein Vertreter der Programmierfirma war dabei und konnte bis am Mittag die gröbsten Fehler im Programm beheben. „Wir werden die Situation weiter beobachten“, verspricht Klaus Dullisch, wobei er einräumt, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis die Feinjustierung stimmt.

Der Fachbereichsleiter ist übrigens überzeugt, dass die Wartezone für Radfahrer keine großen Auswirkungen mehr haben wird, wenn die Ampelschaltung reibungslos läuft. Die Zone sei bewusst anbgelegt worden, um die Radfahrer wieder vom kombinierten Fuß- und Radweg wegzulotsen.

Dort gebe es nämlich auch Konfliktpotenzial.Allerdings räumt Klaus Dullisch ein: „Wir sind für das Thema offen. Da müssen wir im Detail prüfen, ob wir nicht übers Ziel hinaus geschossen sind.“